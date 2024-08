Rootsis leidis kinnitust ahvirõugete uue variandi juhtum

Rootsi rahvatervise agentuuri teatel pöördus patsient meditsiiniasutusse Stockholmi piirkonnas.

See on esimene ahvirõugete uue variandi juhtum, mis on diagnoositud väljaspool Aafrika mandrit.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas kolmapäeval ahvirõugete tõttu välja üleilmse tervishoiu hädaolukorra, kõrgeim võimalik tase seoses olukorra halvenemisega

Ahvirõuged nimetati inglise keeles ümber m-rõugeteks (monkeypox, mpox), et vältida nimetusest tulenevat stigmatiseerimist.

Ahvirõuged said oma nime sellest, et viirus tuvastati 1958. aastal Taanis ahvidel, kuid haigust on leitud ka teistel loomadel, kõige sagedamini närilistel.

Aafrikas praegu leviv uus ahvirõugete variant on arvatavasti nakkavam ja surmavam kui eelmine, 2022. aastal levima hakanud variant.

Haiguspuhang sai alguse Kongo Demokraatlikust Vabariigist, kus ahvirõugete viirus avastati inimesel esimest korda 1970. aastal. Nüüdseks on nakkus levinud ka teistesse Aafrika riikidesse.

WHO juht ütles, et Kongo Demokraatlikust Vabariigis on nüüdseks tuvastatud üle 14 000 haigusjuhu ja surnud on 548 inimest, mida on rohkem kui kogu eelmisel aastal kokku.