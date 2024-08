Tallinn kaotab nõude, et lapsehoiutoetust saavad vaid lasteaiajärjekorras olijad

Kehtiva määruse järgi on üheks lastehoiutoetuse andmise tingimuseks, et laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja sooviga saada koht ühe kuu jooksul. Tallinna linnavolikogu järgmise nädala istungil on päevakorras eelnõu, millega see tingimus tunnistatakse kehtetuks.

Eelnõu järgi makstakse edaspidi toetust lapse eest, kes ei ole kantud munitsipaallasteasutuse nimekirja ning toetuse maksmine lõpetatakse, kui laps kantakse munitsipaallasteasutuse nimekirja. Lisaks võib toetuse saaja toetust kasutada logopeedi ja eripedagoogi või muu lapsega seotud tugiteenuse kulu, õppekäikude kulu ja kommunaalkulu katmiseks.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et muudatuste eesmärk on tagada peredele võimalus lähtuda sobiva lasteasutuse valimisel perele olulistest asjaoludest (näiteks maailmavaadetest, õppemetoodikast) ning suurendada toetuse kasutamise paindlikkust.

"Kohustus panna laps toetuse saamiseks kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja ja seejärel koha saamisel vahetada lasteasutust, ei pruugi alati olla lapse parimates huvides. Lasteaiavahetus ei ole üldjuhul lapsele kerge ning lapsel võivad tekkida kohanemisraskused," seisab seletuskirjas.

Igale lapsevanemale, kes soovib kohta munitsipaallasteasutusse, säilib õigus panna laps munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja ja võtta pakutud koht vastu talle sobival ajal.

Lisaks tekib muudatuse tulemusel linnal tõene ülevaade tegelikest munitsipaallasteasutustesse koha soovijatest ja koha soovi ajast, märgitakse seletuskirjas.

Tänavu on Tallinna eelarves lapsehoiuteenuse toetamiseks 4,9 miljonit eurot ja lapsehoiuteenuse toetust saavad 1615 last. Kui kalliks muudatused linnale lähevad, pole veel teada ning kulu suurust on keeruline prognoosida, märgitakse seletuskirjas.

Kui linnavolikogu järgmisel neljapäeval määruse heaks kiidab, jõustub see 1. septembrist.

Koalitsioonileppe järgi käsitletakse erakoole, -lasteaedu ja -lastehoide Tallinna haridussüsteemi osana ning töötatakse välja läbipaistev mudel nende tegevuse toetamiseks linnaeelarvest. "Eralasteaiad pakuvad tihti alternatiivseid õppeprogramme ja metoodikaid ning linna poolt antud toetuste süsteem

motiveerib selliste asutuste arengut, suurendades haridusvõimaluste mitmekesisust linnas," märgitakse eelnõu seletuskirjas.