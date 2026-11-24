Keskkriminaalpolitsei kriminaalinspektor Jussi Luoto sõnul uuritakse Nammo Vihtavuori tehase piirkonnas 1.–5. septembrini täheldatud droonilende spionaažina.

Kahtlustatavaid politseil seni ei ole.

Luoto kinnitusel ei ole uurimine seotud septembris avalikuks tulnud spionaažikahtlusega, milles kahte Rootsi meest kahtlustatakse teabe kogumises Soome varustuskindlusele kriitiliste objektide ümbruse kohta.

Spionaažis võib süüdi mõista isiku, kes hangib välisriikide jaoks salastatud teavet näiteks Soome riigikaitse, välissuhete või energiavarustusega seotud küsimustes.

Et tegu oleks karistusseadustiku mõistes spionaažiga, peab toimepanijal olema riigireeturlik kavatsus. Sellisel juhul peab tema motiiv olema kas Soome kahjustamine või teisele riigile kasu toomine.

Spionaaži eest karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega.

Politsei teatel on Laukaa laskemoonatehase ümbruses viimase paari aasta jooksul täheldatud mitut kahtlast droonilendu.

Ka eelmise aasta alguses Laukaa laskemoonatehases toimunud droonijuhtumeid uuritakse endiselt spionaažina. Luoto sõnul uurimine veel kestab.

Kesk-Soome politseijaoskond ütles oktoobris Ylele, et politsei on juba mõnda aega saanud kodanikelt väljakutseid Laukaa tehase piirkonnas märgatud droonide tõttu.

Politsei hinnangul on kodanike teadete arvu kasv osaliselt tingitud riiklikest juhistest.

Siseministeeriumi juhiste kohaselt tuleb lennukeelutsoonis või mõne olulise objekti, näiteks elektrijaama läheduses droone nähes helistada hädaabinumbrile.

Nammo Vihtavuori püssirohutehase piirkonnas kehtib lennukeeld.