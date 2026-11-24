"On küll vähesed inimesed, aga tegelikult seal on ju päris suured summad. Küttearve võib olla 150 megavatt-tunni eest, kui Tallinna keskmine on 80, ehk need piirkonnad maksavad võib-olla kahetoalise korteri kütmise eest 200 eurot, mis tavaliselt muidu oleks 100. Ja kui sealt nüüd 80 protsenti kaetakse, siis tõepoolest nendes piirkondades on see väga suur mõju," ütles Uusküla "Aktuaalses kaameras".

Rahandusminister Jürgen Ligi öelduga, et toetusmeede kiirendab inflatsiooni, Uusküla ei nõustu.

"Pigem vastupidi. Kui see tehakse niimoodi, et inimeste küttearve väheneb. Statistikaamet ka mõõdab seda niimoodi, et küttearved kasvavad vähem nendele inimestele või isegi on odavamad kui oli eelmisel aastal, mistõttu hinnatõus tuleb madalam. See tähendab seda, et kõik indekseerimised, mis on tarbijahinnaga seotud, on väiksemad. Nii et valitsuse kulud lõppkokkuvõttes tulevad ka väiksemad. Ja kogu selline inflatsiooniline keskkond on tegelikult rahulikum," kommenteeris Uusküla.

Toetusmeede näiteks Narva linna küttearvete leevendamiseks võib valitsusele Uusküla hinnangul maksma minna mõni miljon eurot.

Rääkides selle talve kaugkütte hinna kõrgest tasemest võrreldes eelmise talvega, ütles ta, et põhjus on gaasi hinnas.

"Mis on kallimaks teinud, on gaasi hind, mis on nüüd sellel aastal järjekordselt kolm korda kõrgem, kui ta oli enne koroonat ja veel aasta aega tagasi," ütles Uusküla.