Arhitektide liit soovib Rakvere kesklinna kujundamiseks konkurssi

Rakveres toimunud linnaplaneerimise arutelul kinnitas arhitektide liit, et nad soovitavad Rakverel teha linnasüdame planeerimiseks konkursi. Praegu on Rakvere linnavõimud leidnud, et piisab ühest kavandist.

"See on üks halb pretsedent, kuidas täna on tõlgendatud seda, mida üldplaneering ütleb. Kui üldplaneering ütleb, et võiks teha arhitektuurivõistluse avaliku hoone puhul, siis täna on osa juristidest tõlgendanud seda nii, et avalik hoone on vaid omavalitsuse enda hoone," sõnas arhitektide liidu president Aet Ader.

Ettevõtja Oleg Gross plaanib koostöös linnaga rajada Rakvere südamesse ajahambast puretud Tsentrumi hoone asemele 16-korruselise elamu- ja ärihoone. Arendaja sõnul ei ole küsimus arhitektuurikonkursi võimalikes kuludes, vaid ta on olemasoleva eskiisiga rahul.

"See on konfidentsiaalne, kui palju meil see projekt maksab, kuid see on 100 korda rohkem kui üks konkursi maksumus. Ja et konkursil keegi laua tagant soperdab midagi paremat, see on välistatud, sest meil on väga koolitatud ja lugupeetud arhitekt Ülo Peil, kes on meile töö teinud. Arvata, et tema ei saa oma tööga hakkama, oleks väga vildakas," rääkis Gross.

Aet Adra sõnul pakuks arhitektuurikonkurss investorile tõenäoliselt praegusest paremaid lahendusi.

"Kui me valiksime kõige parema lahenduse, siis on ka võimalik läbi kaaluda, milline see investeering üldse on. Seal on võimalik hooneid läbi mängida. Ja siis saab võib-olla küsida ka mahtude küsimust – kas nii suur maht Rakvere kesklinnas on kohane," ütles ta.

Millisel istungil linnavolikogu Rakvere kesklinna arendamise teemat taas arutama hakkab, on veel lahtine.