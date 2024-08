Peipsiääre toidutänaval sai külastada ligi 40 kahepäevarestorani

Nina külas Kalamehe talu puhvetis pidid kokad pühapäeval ärkama hommikul kell neli, sest esimese toidutänava päevaga müüdi seal ära juba 700 pirukat.

"Kes on hiiumaalt, Saaremaalt, Tallinnast. Lätlased käisid, välismaalasi ka satub. Eile olid soomlased. Tamp oli taga, ütleme nii," rääkisid Zoja ja Larissa.

Vasknarvast Saaboldani lookleval marsruudil oli kokku 39 kahepäevarestorani. Umbes kolmandik neist sellised, kes tegutsevad toitlustuses ka muul ajal. Paljudes kohtades sai piiluda siiski ka Peipsiääre koduhoovidesse.

"Eile käisime neljas-viies kohas ja täna oleme ka vast kolm või neli korda käinud. Kihvt üritus. Palju rahvast igal pool, ilusaid kohti vaadata, häid maitseid saada," rääkis Tanel.

"Väga kihvt, väga kihvt. Eriti kihvt on see, kui õudselt palju autosid on ja kitsas tänav ja kõik siis peavad läbi pressima sealt. Ummikud on kihvt, jah," rääkis Rein.

"Laupäevane päev näitas, et Peipsi toidu järele on inimestel väga suur isu, nad sõid sõna otseses mõttes meie kohad kõik tühjaks ja täna öösel tuli juurde teha. Nii et ma ütleks, et Peipsi toit on see, mis inimesi kõnetab ja toob piirkonda," ütles Peipsi toidu tänava peakorraldaja Triinu Akkermann.

Rahvarohke nädalavahetuse puhul olid paljud kohalikud ka maantee äärde oma köögivilju, hoidiseid ja muidugi sibulaid müüma läinud. Sibulakasvataja Jekaterinal oli laupäeval ostjaid nii palju, et pühapäeval oli vaja müügi kõrvalt sibulavanikuid juurde punuda. Õnneks sibulaid tänavu jagub.

"Eelmisel aastal oli väiksem saak, sel aastal oli hea saak. Me oleme rahul oma saagiga. Meil tuli välja sel aastal umbes kaks tonni. Pool juba müüsime ära," rääkis Jekaterina.