Älis Veersalu: kas kusagil leidub ka ausust, tõde ja õigust?

President Alar Karis kutsus tänavu koolinoori üles arutlema selle üle, et kui noor Eestit unes näeks, siis mida ta näeks või näha tahaks. Kirja- ja mõttetalgute teemal "Kas ma Eestit unes nägin?" kirjutas Älis Veersalu.

Et teha selline dialoog, tuli mul inspiratsioon räppar Sämi laulust nimega "Eesti, kas sa kuuled?". Küsimused valisin selle järgi, mis on ka minu peas ja millele oskan vastata.

***

Mis on minu jaoks Eesti?

Eesti on koht, kus on mu pere, sõbrad ja minu kodu.

Kuidas tead, kes sul päriselt sõber on?

Päriselt on sõber see, keda saad usaldada ja koos on tore.

Kus on minu kodu siin Eestimaal?

Minu kodu on seal, kus on mu pere ja kõik, keda armastan.

Kus on Eesti minu jaoks?

Eesti on igal pool minu ümber.

Kas siin on ka midagi põnevat või ei?

Minu sees on põnev Eesti, aga vahel tundub, et väljaspool mind on kõik hall.

Kuidas olen jõudnud nii kaugele siin Eestimaal?

Olen uskunud ja lootnud endasse.

Mis on see tuluke, mis üldse edasi viib me teel?

See on meie lootus ja usk iseendasse.

Kas olen ainus, kes kardab?

Kõik kardavad midagi oma eluteel siin maal.

Kas enda ees suuremat pilti näha on raske, et koguaeg häda ja virin siin tänaval kostub?

Iga inimene näeb enda ees seda, mida ta näha tahab.

Mis jääb teistele põlvkondadele peale meid siia maale?

Kõik areneb, seega ma pole kindel, mis siia jääb.

Kas kusagil leidub ka ausust, tõde ja õigust?

Neid leidub minu sees ja kõigil teistel. Kuid vahel on raske olla aus ja rääkida tõtt.

Kas riik on päriselt pere ja kas ta kuulab muresid?

Riik on mu pere, sest minu pere elab Eesti riigis ja nad kuulavad muresid, mis tähendab, et ka riik kuulab.

Kas mõtlen üle või siin päriselt karma?

Elus on karma ja vahel ka üle mõtlemine.

Kas ka teie hinges ja südames on meeletu valu?

Minul küll on harva ja loodan, et teil pole, sest see tunne pole meeldiv.

Kas keegi on juba leidnud oma hinges rahu?

Loodan, et olete leidnud oma hingerahu.

Kas olen ainus, kes selles külluses kaotanud aru?

Minul on küll vahel tunne, et olen, kui on palju koormust.

Milleks olen siia ilma üldse sündinud?

Minu elus on suur roll olla vanem õde ja vanim laps oma peres ning ma olen selle üle uhke, et saan olla kellelegi eeskujuks terve oma elu jooksul.