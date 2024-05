Rootsi keskpankur: Euroopa peab USA-le järele jõudmiseks tõstma tootlikkust

Rootsi keskpanga juht Erik Thedeen andis intervjuu ajalehele Financial Times ning avaldas muret, et Euroopa tootlikkus jääb USA-le kõvasti alla ning majanduse konkurentsivõime parandamiseks peab Vana Maailm oma tootlikkust tõstma.

Thedeen ütles, et Rootsi majandusel on viimase kuue aasta jooksul läinud paremini kui eurotsoonil, kuid riigi majandus jääb endiselt USA-st maha. Thedeen süüdistas selles tootlikkuse kehva kasvu ning märkis, et USA-s on olnud see kasv palju jõudsam.

"Nad edestavad Euroopat, sealhulgas Rootsist. USA tootlikkuse kasv on olnud palju tugevam. See on väga oluline, et Euroopa poliitikud pööraksid sellele tähelepanu," rääkis Thedeen.

Euroopas kasvavad nüüd arutelud selle üle, kuidas Vana Maailm saaks oma konkurentsivõimet tugevdada. Alates 2000. aastast on tööjõutootlikkus kasvanud eurotsoonis 20 protsenti, Rootsis oli see 35 protsenti, kuid USA-s lausa 60 protsenti.

Majanduse konkurentsivõime tõstmise üks eeldus on kasvav tootlikkus, kuid selle tõstmiseks vajavad ettevõtted rohkem investeeringuid.

Riksbank teatas kolmapäeval, et leevendab rahapoliitikat, kuna tahab anda ettevõtjatele hingamisruumi. Euroopa Keskpank (ECB) ja USA föderaalreserv pole veel intressimäärasid langetanud. ECB on siiski andnud märku, et plaanib juunis intressimäärasid langetada. Kuigi Euroopa plaanib majandust elavdada enne föderaalreservi, siis tootlikkuse mahajäämus valmistab Vana Maailma juhtidele üha suuremat peavalu.

Näiteks Norra 1,6 triljoni suuruse naftafondi juht Nicolai Tangen ütles hiljuti, et Euroopa pole nii ambitsioonikas kui USA. Ameeriklased on töökamad ning võtavad rohkem riske.

Põhjamaad peavad tootlikkuse tõstmist eriti oluliseks, kuna riigid tahavad säilitada oma heaolumudelit. Thedeen ütles, et USA tugev majandus võib olla Rootsile suurem konkurentsiprobleem kui nõrk kroon.

Thedeen siiski märkis, et Riksbank oleks mures, kui USA majandus jätkab tugevat kasvu ning föderaalreserv lükkab rahapoliitika leevendamist edasi.

"Seekord, juhtus nii, et langetasime enne, kui seda tegi föderaalreserv. Aga kes teab? Ehk on järgmine kord olukord teistmoodi," rääkis Thedeen.