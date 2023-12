Rootsi keskpanga juht: kuritegelikud jõugud ohustavad majanduskasvu

Riksbanki juhi Thedeeni sõnul on Rootsi üheks suurimaks varaks inimeste usaldus võimude vastu, kuid see võib sattuda ohu alla, kui kuritegelike jõukude aktiivsus kasvab veelgi.

"See on potentsiaalne oht Rootsi pikaajalisele kasvupotentsiaalile. See on ühtlasi oluline põhjus, miks meie peame peatama [kuritegevuse kasvu]," ütles keskpanga juht Financial Timesile.

Thedeen lisas, et madala usalduse tasemega riigid ei hiilga oma majanduskasvu poolest. Samuti toonitas ta, et usaldus on oluline vara, kui jutt käib tootlikkusest ja majanduskasvust.

Kuritegevus on Rootsis kasvutrendis, eriti märgatavalt sagenesid viimastel aastatel tulistamised, pommirünnakud ja käsigranaatide õhkimised, milles on süüdi kuritegelikud jõugud.

Rootsi valitsus kavatseb karmistada mitmed seadused ning kasutab sõjaväge politsei abistamiseks korrakaitse tagamisel.

Riksbanki juhi hoiatus tuleb olukorras, kus panga andmetel jätkub Rootsis majanduslangus nii sel kui järgmisel aastal. Pank toob oma ülevaates välja, et töötuse määr Rootsis kasvab ning kinnisvarasektori aktiivsus jääb nõrgaks.

Samuti kimbutab Rootsit keskpanga senistest prognoosidest kõrgemaks osutunud inflatsioon.

Kõige uuema Riksbanki prognoosi järgi jääb inflatsioon 7,6 protsendi tasemel sel aastal ning järgmisel aastal peaks hinnatõus vähenema 2,9 protsendini. Keskpanga ametlik eesmärk on hoida inflatsiooni kahe protsendi juures ning selle eesmärgi saavutamist prognoositakse alles 2025. aastal.

Rootsi keskpank hakkas tõstma intressimäärasid eelmisel aastal ning praegu on Riksbanki baasintressimäär neli protsenti.

Pank arutab intressimäärade muutmist jaanuaris, kuid Thedeen hoiatas, et on umbes 40-protsendiline võimalus, et intressimäärasid tõstetakse uuesti.