Laupmaa: annetajate raha on kontodel olemas

Politsei- ja piirivalveametilt annetajate raha omastamise kahtlustuse saanud Henri Laupmaa ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et annetajate raha on n-ö potis ootel ja kuhugi mujale ta seda investeerinud ei ole.

Politsei- ja piirivalveamet teatas eile, et kahtlustab Ukraina heaks annetusi kogunud toeta.me platvormi haldajat Henri Laupmaad varade suures ulatuses omastamises. Kampaania käigus koguti 4000 annetajalt kokku 223 000 eurot ja kampaania üks korraldajaid Roy Strider rääkis ERR-ile, et juba alates augusti algusest on ta proovinud raha platvormilt kätte saada. Aga ei ole saanud ja siis pöördutigi politsei poole. Siis tuli kriminaalmenetlus ja siis esitati kahtlustus. Kas see kirjeldus on täpne?

Selles mõttes ei ole täpne, et me oleme sellest saadik, kui me selle kampaania lõpetasime, pidanud läbirääkimisi kampaania algatajate ja Threodiga (Eesti ettevõtte Threod Systems - toim). Kuna kampaania sihtotstarve muutus, siis sellel teemal tuli leping sõlmida. Et mis täpselt teostatakse ja kuidas see protsess toimub. Ja see läbirääkimine on kestnud kahjuks küll liiga pikalt. Saime selle alla kirjutada mõned päevad tagasi. Täpsemalt eile saime teksti paika. Ja selle järel sai edasi liikuda. Kahjuks see lahendus võttis aega, kuna me seda teksti oleme korduvalt edasi-tagasi põrgatanud.

Paneme selle põhipostulaadi paika: kas see raha 223 000 eurot on nüüd üle kantud?

Meil on vastavalt kokkuleppele Threod teinud esimese arve ja me oleme selle üle kandnud.

Selgitage see ära, et mis siis oli see, mille üle läbi räägiti? Roy Strider räägib, et juba augustis sooviti raha kätte saada ja siis läks sealt edasi aega.

Augustis hakati rääkima, et võiks selle sihtotstarvet muuta. Ehk kampaania algne eesmärk oli osta üks või kaks droonlennukit ja siis vastavalt sellele olid ka target-id (eesmärgid - toim.). Et target oli saavutatud ja sellepärast tekkis küsimus, et äkki peaks eesmärki muutma ja tegema midagi muud. Ja sellest sai siis alguse ka kogu see järgnev protsess.

Esialgu oli siis eesmärk soetada droonid, mille peal oleks GPS-segajat omakorda segav seadeldis. Mis see uus eesmärk siis oli?

Uus eesmärk oli osta droonidele lisaseadmeid ja need siis selle külge panna. Ühesõnaga, sama Threod firma, aga mitte üks või kaks drooni, vaid rohkem segajaid olemasolevatele või juba kokku lepitud droonidele.

Kõlab nagu suhteliselt lihtne loogiline vangerdus. Miks see aega võttis?

Aega võttis selle sisu kokkuleppimine, et kuidas me selle omavahelise leppe sõnastame. Sest me ise olime ka üks osapool, kuna meie ja Threodi vahel oli vaja sõlmida kokkulepe, mida nad omalt poolt lubavad teha. Ja kuidas me tagame selle, et sihtotstarbeliselt on raha kasutatud. Ühesõnaga, meil oli kolm osapoolt ehk siis üks oli see algatusgrupp, teine olime meie ja kolmas on Threod ehk teostaja.

Kui midagi ei oleks muutunud, kas siis te oleksite ka mingi kolmepoolse lepingu pidanud sõlmima?

No siis me oleks võib-olla saanud selle kahepoolse lepinguga hakkama. Lihtsalt meil oli algne kokkulepe, et üks lennuk või kaks lennukit ja oleksime teinud selle põhjal kokkuleppe. See oleks ilmselt lihtsam olnud, kuna siis ei oleks olnud seda sisumuutust.

Kas raha ülekandmisel kantakse raha üle projekti teostajale, siinkohal droonide ja seadmete valmistajale või kantakse üle annetuskampaania korraldajatele?

Klassikaliselt on see annetuskampaania korraldajatele. Aga see oli kahjuks erijuhtum, et neil endil organisatsiooni ei olnud. Nad ei tahtnud eraldi selle jaoks organisatsiooni asutada, siis nad palusid meil olla see vahendaja, kes sõlmib Threodiga lepingu ja teeb selle.

Et enamike puhul on meil alati olemas vastaspool, kes on teostaja. Näiteks Saunad Ukrainasse MTÜ, kes teeb saunad Ukrainasse. Nemad sõlmivad need lepingud ja teevad selle. Ja siis ei ole loomulikult küsimust.

Henri Laupmaa Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Aga nendega sõlmiti siis ka mingid lepingud, nagu MTÜ-ga Saunad Ukrainasse? Tuleb keegi ja paneb digiallkirjad?

Ei. Kui meil on põhimõtteliselt sihtotstarve kokku lepitud, siis on nende asi juba, kuidas nad seda oma sees toimetavad. Aga antud puhul olime me ise see esindaja, kes pidi leppima kokku teostajaga. See oli erandjuhtum.

Roy Strider ütleb, et kõik see venis. Te ei võtnud telefoni, ei vastanud SMS-idele.

Me oleme suhelnud peaaegu igapäevaselt erinevate osapooltega. A la Juku-Kalle Raidi või Martin Krupiga, kes neid esindab.

Ehk teie olite kogu aeg kättesaadav ja teie poolt seda probleemi ei olnud?

Ei. Pigem see lepingu asi viibis nende taga. Meie ootasime neilt parandusettepanekuid ja täiendusi.

Aga mis hetkel teie vaatest asi paistis kiiva minevat, et need suhted läksid niivõrd sassi? Siin osapooled räägivad, et nad juba mõnda aega kahtlustasid, et midagi on viltu!

No seda oskavad ilmselt teised paremini öelda. Ma ei oska selle koha pealt kommenteerida.

Teile paistis kuni eilseni, kui politsei esitas teile kahtlustuse, kõik kenasti sujuvat?

Kuna läbirääkimised käisid, ma eeldasin, et me saame selle alla kirjutada ja edasi liikuda.

Millal politsei teiega ühendust võttis?

Eile (teisipäeval - toim.).

Et kahtlustuse esitamiseks enne kriminaalmenetluse jooksul teiega kuidagi ei suheldud?

Ma esimest korda kuulsin sellest paarkümmend tundi tagasi või natuke üle päeva tagasi.

Kuidas see kokkupuude politseiga läks?

Selles mõttes hästi, et rääkisin nendega ja siis... Läksin edasi.

Mis te rääkisite nendega, mis nad teada tahtsid?

Eks selle sama teemaga seotud küsimusi. Kuna see ei ole avalikult kommenteeritav niikaua, kui see on toimetamisel, siis ma parem ei kommenteeriks seda.

Olgu, teie olete veendunud, et ühtegi kuritegu te toime pannud ei ole? Või võib seal mingeid kahtlusi ikkagi tekkida?

Seda ei oska mina öelda. Mina tahan selle asja kiiresti lõpetada ja olen omalt poolt kõik teinud selleks, et see saaks joone alla ja korda.

Ma küsin siis otse, et kas te olete teinud kõik õigesti seaduse järgi?

Oma parima teadmise järgi, et see asi saaks tehtud korralikult.

Henri Laupmaa Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Räägime selle lahti, kuidas teie platvorm töötab just raha liikumise mõttes. Kas see raha ootab kuskil arvelduskontol senikaua, kuni projekt lõpeb?

Jah, selles mõttes, et seal on erinevad pangalingid, mille kaudu seda teha saab. Seal on mis iganes PayPal ja Eesti panga lingid ja veel mõned makseviisid.

Ja kas see raha on kuskil konto peal selgituse juures, et sellele ja sellele projektile? Ja kas te selle rahaga teete selle aja jooksul midagi, ma ei tea investeerite kuhugi, panete kuhugi fondi või ta on seal nii-öelda potis ootel?

Jah, ta on selles potis ootel.

Aga miks see raha kantakse üle osamaksetena? Miks te ei tee seda ülekannet korraga? Ma saan aru, et tänaseks on siis üle kantud 63 000 eurot, homseks peaks üle kantama 100 000 eurot kokku ja kogusumma peaks laekuma 23. oktoobriks. Aga miks mitte kanda kõike korraga?

Meil oli kokkulepe, et me kanname esimese osa kohe ja teise osa siis, kui Threod on lõpetanud oma projekti. Põhimõtteliselt me esimese oleme teinud ja teine tuleb siis, kui selle aeg on.

Eelmisel aastal kogus toeta.me kaudu raha ka MTÜ Esthelp. Kampaania "Arvutid Ukraina lastele" raames saadi kokku ligi 12 000 eurot. Aga selle kampaania algataja Marti Narõškin ütles ERR-ile, et kui nad tahtsid jaanipäeval raha välja võtta, siis ei käinud see sugugi kergesti. Te olla talle öelnud, et raha tuleb enne krüptovaluutast välja võtta. Ja kogu see protsess võttis hulga aega ja närvikulu. Mis juhtus?

See on ilmselt kommunikatsiooni-error, et oli vaja krüptovaluutast välja võtta. Ilmselt ta pidas silmas, et meil on võimalik teha ka toetus krüptomaksetes, aga mida eriti ei kasutata. See on suhteliselt haruldane, et keegi seda tahab kasutada. Ja et me lihtsalt siis PayPalist ja nendest kanname harilikele kontodele.

Aga see on mingi päevatöö? See ju ei võta kaua aega!

Tavaliselt läheb jah päeva või kahe jooksul, et saame selle projekti lõpetatud ja tehtud.

Õhtulehes kirjutab üks sama projektiga seotud isik: "Ta (Laupmaa – toim) ütles kogu aeg, et homme saab, aga uus päev tuli ja raha kontol endiselt polnud. Oma venitamist vabandas ta ajapuudusega." Mis te arvate, miks jäi koostööpartnerile selline mälestus?

Ausalt öeldes ma täpselt seda projekti ei oska kommenteerida. Aga kahjuks jah, läks sellega natuke pikemalt, kui algselt plaanis oli.

Aga päris mitmes loos kõlas just see, et raha makstakse osamaksetena. Miks seda vaja on? Kas siis mingitel hetkedel ei ole kontol nii suurt summat, et kogu see raha korraga ära maksta, mis on annetajate poolt kogutud?

No see sõltus projektist. Mõnede projektide puhul nad ise eeldasid seda või ühesõnaga, nad ei tahtnud, et on kogu projekti lõpuni ja siis maksan välja. Vaid maksame projekti käigus mingite tükkidena välja. Näiteks "Toit Ukraina lastele" oli selles formaadis, et nad tahtsid seda saada mingite regulaarsete osamaksetena.

Ehk siis seda te ei tee kunagi, et te maksate kohe alguses? Periood saab läbi ja siis saadate makse ära? Te teete seda siis, kui te olete mingeid tulemusi näinud, nii-öelda kulusid maksate.

See on projektispetsiifiline. Meil ei ole sellel olnud selget... Et me peame tegema kõik kampaaniad lõpuni, lõpetame kampaania ära ja siis teeme makse. Osade kampaaniate puhul, kuna seda on neil vaja olnud, siis nad jooksvalt teevad midagi. See kampaania ise võib joosta, kuid et siis me oleme teinud neid osamakseid vahepeal.

Kui ma tahan mingit annetuskampaaniat toeta.me lehel teha, siis kas minuga mingi leping ka sõlmitakse, kus me lepime kahekesi kokku, et teie teete seda, mina teen toda, tol ajal tulevad ülekanded ja mõlemad paneme oma digiallkirjad? Ja pärast saame sellest kahe käega kinni hoida?

Jah, ilmselt oleks mõistlik seda teha. Praegu me oleme lähtunud vist sellest, meil on ka saidi kasutustingimused, kus on põhitingimused kirjas, et ilmselt tuleks seda täpsemalt reglementeerida, et seda tüüpi küsimusi ei tekiks.

Henri Laupmaa Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Teil jooksevad ju sajad tuhanded eurod läbi. Miks seni ei ole seda tehtud nii, et paneme kahekesti kokkuleppele käe alla ja siis on asi paigas?

Nagu ma ütlesin, et tagantjärgi tarkusest ilmselt oleks mõistlik seda olnud kohe teha. Et oleks hoidnud kokku aega ja närve.

Mis te arvate, kas kogu see valdkond peaks olema kuidagi täpsemini reguleeritud?

Selles mõttes oleks võib-olla hea, et oleks vähemalt mingi hea tava või kuidas seda nii-öelda mõistlikult tehakse. Et kõik saavad ühtemoodi aru ja on selge näiteks see, mis puhul tekib annetajal võimalus annetust tagasi nõuda. Või mingid selged reglemendid selles suunas. See on praegu vist suhteliselt ebamääraselt sõnastatud.

Aga mingisugune riigi kontroll, finantsinspektsioonini välja?

See on ka võimalik, jah. Aga ma ei tea, kas finantsinspektsioon tahab endale lisakohustusi võtta. Aga põhimõtteliselt, loomulikult võib ka mingi selline formaat olla.

Seal toeta.me lehel on ju päris palju projekte. Mis te arvate, kuidas see lugu nüüd annetamist mõjutab? Te olete kindlasti juba rahavooge näinud, kuidas alates eilsest annetuste voog on muutunud.

Üldiselt võib öelda, et praeguse seisuga on see niikuinii väga väike olnud. Aga vara on veel seda hinnata. Aga kahtlemata see, kuidas nüüd öelda, siis avalik kuvand mõjutab seda.

Kas politsei ütles ka teile, miks nad kahtlustuse esitasid? Sest kahtlemata ju ainult sõna peale, et me ei ole oma raha veel kätte saanud, kahtlustust ei esitata. Kas neil olid teile mingid konkreetsemad etteheited?

Nagu ma ütlesin, ma konkreetselt seda juhtumit kommenteerida ei saa hetkel. Aga ühesõnaga nad kirjeldasid, mida nad tahtsid küsida.

Aga teie saite neile näidata, lüüa arvutikaane lahti ja logida pangakontole sisse ning näidata sõrmega, et näete, see 223 000 eurot on siin sellel kontol olemas!

Nagu ma ütlesin, et ma ei saa seda meievahelist diskussiooni täpsemalt kirjeldada hetkel.

Aga kui Roy Strider tuleks vaatama ja ütleks, et näidake mulle nüüd seal ekraani peal, et see raha on olemas, kas saaksite sõrmega näidata, et näete, siin on!

Üldiselt me seda kampaaniatele ei tee. Aga ma saan aru, et ilmselt oleks selles valdkonnas läbipaistvust rohkem vaja.

Küsin siis teisipidi: on see füüsiliselt teil olemas selles mõttes, et see raha on sellel samal kontol, kuhu see kanti?

Nendel kontodel on see raha olemas.

Selge, seda oligi vaja teada. Aitäh, Henri Laupmaa. Palju-palju edu teile!

Olgu, kõike head.