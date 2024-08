Soome kavatseb keelata kõik Vene kodanike kinnisvaratehingud

Häkkänen ütles Iltalehtile, et eelnõu täieliku keelustamise kohta on valmis. "Kinnisvara ostmine on osa Venemaa mõjutamispüüdlustest. Valitsusläbirääkimistel lepiti kokku, et kaitseministeerium hindab kinnisvarapiirangute piisavust. Hinnang on valminud ja selle järeldus on, et peame kehtestama rangemaid piiranguid," teatas kaitseminister.

Häkkäneni sõnul on täieliku keelustamise kehtestamisega kiire. "Oleme ette valmistanud seaduseelnõu, millega kehtestatakse venelastele täielik kinnisvaratehingute keeld. Erandina lubataks kinnisvara ostmist neile Venemaa kodanikele, kes elavad Soomes alalise elamisloa alusel. Muidu kehtestatakse täielik keeld," rõhutas ta.

Keeld ei kehtiks Soome ja Venemaa topeltkodanike suhtes.

Venemaa kodanikud ei saaks Soomes enam osta näiteks eramaju, suvilasid, maad, ärikinnisvara ega laohooneid. "Üldkeeld tooks olukorda selgust. Soovime takistada venelaste omanduses oleva kinnisvaramassiivi kasvu Soomes," põhjendas Häkkänen.

Seaduseelnõus on täielik keeld seotud Venemaa sõjategevusega. Kui Venemaa lõpetab oma sõjalise agressiooni Ukrainas ega alusta uusi sõdu, võiks venelastele kinnisvaratehingud teatud tingimustel taas lubada. Praegustes oludes aga täielikust keelust erandeid ei tehta.

"Minu arvates on täielik keeld vajalik. Õiguslik põhjendus tugineb sellele, et sõdivast riigist, st Venemaalt, pärit eraisikud või ettevõtted ei saa Soomes kinnisvara osta," lisas Häkkänen.