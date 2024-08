Tallinna eestikeelsed koolid on vene õpilaste seas üha populaarsemad

Eestikeelsete koolide populaarsus Tallinnas on tõusuteel – üle poole esimese klassi õpilastest on viimastel aastatel olnud just emakeelena vene keelt kõnelevad lapsed. Lasnamäe koolid ägavad ruumi- ja õpetajate puuduse käes.

Lapsevanemate soov panna oma laps eestikeelsesse kooli kasvab iga aastaga. Lasnamäel on võimalusi kaks: Laagna gümnaasium või Kuristiku gümnaasium. Õppekoht tuleb tagada võimalikult paljudele tahtjatele.

"Sellel aastal tuleb meil lausa kuus paralleeli, mida Kuristiku gümnaasiumis pole kunagi olnud. Selles mõttes me näeme, et meie kooli populaarsus kasvab. Ja selle valiku on teinud lapsevanemad ehk haridusamet küsis lapsevanemate käest, kas nad tahavad panna oma lapse eestikeelsesse kooli või siis üleminevasse kooli ja selle otsuse on teinud lapsevanemad. Siin ei ole kool saanud midagi muuta, ega ka haridusamet ei ole sekkunud," rääkis Kuristiku gümnaasiumi direktor Aivi Osman.

Selleks, et kõik soovijad ära mahutada, tuleb koolidel omavahel koostööd teha.

"Lasnamäel on koolikohtade defitsiit väga suur. Me suhtleme koolidega, suhtleme haridusametiga ja vaatame, kui palju klasse keegi on võimeline avama. Näiteks meil nüüd tuleb neli klassi ja kõikides klassides on 28 õpilast. Ega me õpilasi väga juurde võtta ei saa, siis tuleb vaadata, kuhu on võimalik, millises koolis on võimalik õpilasi vastu võtta," selgitas Laagna gümnaasiumi direktor Urmas Sadam.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul pole see probleem uus ja lahendusena võiks järgmisel aastal eesti lapsed minna venekeelsetesse üleminekukoolidesse, kuhu nende jaoks tehakse eraldi klassid.

"Me oleme küll Tallinnas pidamas plaani, kus alates mitte praegusest, vaid järgmisest õppeaastast – 2025/2026 – tublimates üleminekukoolides on soov avada eesti paralleele, kus oleks eesti emakeele tasemel või kui on kakskeelsed lapsed, siis saaksid alustada selles üleminekukoolis, kus oleks väga hästi ettevalmistatud õpetajad ja kes just pakuvad nii keelt kui ka aineid emakeele tasemel lastele," rääkis Jašin.

Teise lahendusena lubab abilinnapea muu hulgas ehitada uue põhikooli Lasnamäe ja Pirita piirile.