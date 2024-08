Tallinnas Raekoja platsil toimuvad improviseeritud tsirkuseetendused

Tallinnas Raekoja platsil toimuvad nädalavahetusel improviseeritud tsirkuseetendused, kus üles astuvad nii klounid, tuvijahtijad kui ka akrobaatikatrikke tegevad vanamemmed. Etendused on tasuta.

Fringe festival on etenduskunstide festival, mis pärineb Šotimaalt. See on isetekkeline ja suuresti improvisatsioonil põhinev. Fringe võib olla nii teater, muusika, tsirkus, komöödia kui ka poeesia.

"Vaadake, Fringe`i jakk on mul seljas, see tähendab nii narmaid kui ka äärealasid. See tähendab mainstreamist eemal asuvat uuenduslikku, põnevat, pöörast, kõike seda, mis Fringe on," ütles Tallinn Fringe festivali eestkõneleja Kaisa Ling.

Fringe festival toimub Tallinnas kaheksandat korda. Sel nädalavahetusel saab Raekoja platsil vaadata tänavaprogrammi, kus esinevad artistid Iirimaalt.

"Näeme tuvijahtijat – selline klounaad, improvisatoorne, kasutab ära kõike seda, mis siin toimub, ka tuvisid loomulikult või ka kajakaid, sest me oleme ikkagi Tallinnas. Meil on komöödiateatrit; vanamammad, kes teevad akrobaatikat, tõeline tsirkus, inimesed, kes on kümneid ja kümneid aastaid tegutsenud meelelahutuses," rääkis Ling.

Kuigi etenduse "Tuvijahtija" fookus keerleb suuresti lindude ümber, ei takista tuvide puudumine artisti sõnul etenduse toimumist.

"Alati leiab midagi, millega improviseerida, olgu see siis väike kivi või tuul. Alati leiab midagi. Minu jaoks sarnaneb see jazz-muusikaga: jazzmuusik kasutab erinevaid akorde ja edasine oleneb sellest, kuidas need kokku panna. Ja niimoodi näen ma ka improvisatsiooni," lausus Shiva Grings.

Fringe festivalil võib esinejaks saada igaüks – 18. septembrini on aega lavastus välja mõelda ja end festivalile kirja panna.