Saksamaal Solingeni festivalil hukkus rünnakus kolm inimest

Rünnak leidis aset linna keskväljakul Fronhofil. Ajalehe Bild andmetel hukkus noarünnakus vähemalt kolm ja sai viga mitu inimest ning ründajal õnnestus põgeneda.

Saksa politsei otsib endiselt ründajat. "Politsei küsitleb nii kannatanuid kui ka pealtnägijaid," teatas Düsseldorfi politsei. "Kahtlusalust otsitakse suurte jõududega, otsingutesse on kaasatud droonid ja kopterid."

Meest, keda kahtlustatakse kolme inimese surnuks pussitamises ja kaheksa haavamises Saksamaa festivalil, ei ole veel õnnestunud tuvastada ning ta on endiselt jooksus, ütlesid ametnikud laupäeval pärast seda, kui juurdlusega seoses oli peetud kinni üks isik.

"(Rünnaku) läbiviijat ei ole veel tuvastatud," ütles Düsseldorfi prokurör Markus Caspers ajakirjanikele.

Caspers lisas, et isik, kelle politseinikud varem päeval kinni pidasid, oli 15-aastane ning tema puhul on alust arvata, et ta oli pussitajaga ühenduses.

"Täna õhtul oleme me kõik Solingenis šokis. Me kõik tahtsime tähistada üheskoos meie linna aastapäeva ning nüüd on meil hukkunud ja vigastatud," ütles linnapea Tim Kurzbach ütles Facebookis.

Festival linna asutamise 650. aastapäeva tähistamiseks algas reedel ja pidanuks kestma pühapäevani.

Umbes 160 000 elanikuga Solingen asub Kölni ja Düsseldorfi lähedal.

Saksa politsei pidas pussitamisjuurdluse käigus kinni ühe inimese

Saksa politsei pidas kinni ühe inimese seoses juurdlusega, mis uurib kolm inimelu nõudnud pussitamist Solingeni tänavafestivalil, ütlesid korrakaitsjad laupäeval.

Riigi lääneosas asuva Düsseldorfi politsei ütles, et nad kontrollivad, kas kinnipeetud isikul oli seos kuritööga.

Saksa politsei otsib suurte jõududega meest, kes pussitas surnuks kolm ja haavas veel kaheksat inimest reede õhtul aset leidnud rünnakus, mis šokeeris Saksamaad.