Saksamaal toimunud tulistamises hukkus kuus inimest

Esmaspäeval sai Põhja-Saksamaal toimunud tulistamises surma kuus inimest. Politsei teatel peeti kinni kaks isikut, kelle hulgas on ka arvatav tulistaja.

Hamburgi lähistel asuvas Stade linnas toimunud tulistamise motiiv pole esialgu selge, ütles politsei pressiesindaja. Uudisteväljaanne Spiegel teatas viitega oma allikatele, et tegemist oli tõenäoliselt isikliku konflikti, mitte poliitilise või äärmusliku motiiviga.

Teise vahi all viibiva isiku roll on praegu ebaselge, ütles teine politsei pressiesindaja Reutersile ja lisas, et rohkem kahtlusaluseid vabaduses ei viibi.

Pressiesindaja märkis, et vigastatute arv pole veel teada, kuid kõik hukkunud olid täiskasvanud.

Saksa meedia teatas esialgu nelja naise ja ühe mehe hukkumisest. Hiljem täpsustas politsei, et kuues täiskasvanu suri haiglas.

Politsei teatel leidis vahejuhtum aset Hamburgist läänes asuva ligi 50 000 elanikuga Stade'i kesklinnas noortekeskuse lähedal.

Algselt palus politsei inimestel sündmuskohast eemale hoida, kuid teatas hiljem, et avalikkusele ohtu ei ole.

Ajalehe Bild jagatud videolõigul oli näha, kuidas katkise parema esirehviga auto jäi puudega ääristatud teel seisma. Relvastatud politseinikud jooksid seejärel auto juurde ja pidasid kinni kaks inimest, kes sunniti kõhuli maapinnale.

Massitulistamisi tuleb Saksamaal ette suhteliselt harva, eriti võrreldes Ameerika Ühendriikidega, kuid riigis on aset leidnud mitmeid tähelepanu pälvinud juhtumeid.

2023. aastal tulistas relvastatud isik Hamburgis Jehoova tunnistajate kuningriigisaalis surnuks kuus inimest ja võttis seejärel endalt elu. 2016. aastal tappis Münchenis 18-aastane saksa-iraani päritolu mees vähemalt üheksa inimest.