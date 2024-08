Eesti võõrustas sõjas orvuks jäänud Ukraina laste hooldusperesid

Hooldusperede käik Eestisse oli osa Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ja Ukraina esileedi Olena Zelenska fondi koostööprojektist, mille eesmärk on toetada sõjas koduta jäänud suurperesid, kes on oma hoole alla võtnud vanemateta jäänud lapsi.

Lapsed puhkasid laagris, mis oli mõeldud sõjatraumaga laste toetuseks, samal ajal läbisid vanemad koolitusi ja treeninguid.

"Pea iga päev olid uued treeningud, uued teemad. Nad suutsid vastata küsimustele, mille me kaasa tõime. Ukrainas meile kõike ei selgitatud, nii me palusime projekti korraldajaid, et treenerid tuleksid Ukrainasse, kus neil õnnestuks õpetada rohkem vanemaid," rääkis hooldusvanem Anastasia Melnõk.

"Ja mitte ainult vanemaid, ka sotsiaaltöötajaid, laste tugiisikuid, õpetajaid, koolide sotsiaaltöötajaid, seda oleks vaja," lisas Oleksii Melnõk.

Vanemad lisasid, et eriti tähtis teema on laste leinaga toimetulek ja kuidas saavutada kontakti traumeeritud lapsega.

Lastele pakkus reis aga vaheldust ja uusi emotsioone.

"Väga meeldis, emotsioonid on laes," ütles Viktoria.

"Käisime ka Saaremaal, seal oli ka väga uhke," lisas Katerina.

"Mulle meeldis maja, kus kõik oli tagurpidi, seal olid mingid nurgad, kus mul hakkas pea täiesti ringi käima ja mulle meeldis, kuidas pea käis ringi," ütles Maria.

"Oli palju ajaloolisi kohti ja need olid väga huvitavad minu jaoks," ütles Sofia.

"Vahva on, et muuseumides võib mängida, mitte lihtsalt käia ja vaadata, aga saab mängida, kõike proovida," rääkis Katerina.