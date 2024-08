Ukraina tähistab iseseisvuspäeva

Ukrainas tähistatakse 24. augustil iseseisvuspäeva. President Volodõmõr Zelenski ütles sel puhul peetud kõnes, et Ukraina teeb kõik, mis võimalik, et sundida Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit lõpetama sõda diplomaatia kaudu.

Iseseisvuspäeval mälestati leinaseisakuga sõja ohvreid ja neid, kes oma kodumaa kaitsmise eest elu andsid.

Kiievis olid kohal ka Leedu peaminister Ingrida Šimonite ja Poola president Andrej Duda, kes tänasid Ukrainat võitluse eest Euroopa kaitsmisel.

Zelenski rõhutas, et Ukraina territoriaalne terviklikkus tuleb taastada.

"Me ei alustanud sõda Venemaaga. Varemeid tekitatakse meile sealt. Nad proovivad meid vangistada. Ukrainlased vastavad sellele võrdväärselt. Ukrainlased vastavad oma jõuga ja koos partneritega ausalt, kindlalt, sobivalt iga päev ja üha kaugema distantsiga. Täna on päev, mil esimest korda kasutati uut relva lahingus. Täiesti uue klassi relva, Ukraina droon-raketti Paljanitsja. See on meie viis agressorile kätte maksta," kõneles Zelenski.