Kaitseliitlased osalesid sõjalis-sportlikul Sinimäe retkel

Sõjalis-sportlikul Sinimäe retkel tuli Alutaguse maleva kaitseliitlastel kontrollpunktides lasta kadaga täpsust, sõita kajakiga merelainetes, otsida lõhkekehi, anda esmaabi ja lahendada muid ülesandeid.

"Ülesanded peavad olema huvitavad nii läbiviijate kui ka võistlejate jaoks. Samas on hea korrata varem õpitut ja lihvida oma oskusi," selgitas Sinimäe retke peakorraldaja Aleksandr Lupanov.

Ülesanded pakkusid piisavalt pinget, ütles Avinurme võistkonna esindaja Aivar Roosalu.

"Need pole ainult füüsilised, vaid pannakse ka kõvasti teadmisi proovile nii vastase kui ka liitlaste tehnika asjus ja ka testitakse muid militaarsuunitlusega teadmisi. Minu meelest on retk väga mitmekülgne," rääkis ta.

Iisaku võistkonna liikmele Leonid Mihhailovile meeldis maastiku mitmekesisus.

"Saab harjutada vastupidavust, sest umbes 40 kilomeetrit saab joosta, aga ka mööda metsa ja soid kõndida. Väga tervislik," ütles ta.

Sinimäe retke korraldajad pidid arvestama sellega, et osalejaid oli erinevas vanuses.

"Kui hakkasime võistlust korraldama, siis lähtusime ikka raskematest ülesannetest, et raske oleks just meeste võistkondadel ja nad ka õpiks midagi. Samas on ülesanded sellised, et ka lapsed saavad hakkama," rääkis Lupanov.