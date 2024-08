Piimatöösturid: Hiina tariifide mõju Eestile oleks pigem kaudne

Päev pärast seda, kui Euroopa Komisjon avalikustas lõplikud tollitariifid Hiina elektrisõidukitele, teatas Hiina, et asub uurima Euroopa Liidu toetusi piimatoodetele.

"Naljaga pooleks – kui te küsiks mu Hiina kolleegi käest, siis ta vastaks teile, et need asjad pole absoluutselt seotud. Samas on tõsi, et niipea kui Euroopa Liit hakkas arutama võimalikke tariife Hiina elektriautodele, siis oli kohe selle juures ähvardus võimalikest vastumeetmetest," lausus välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika juht Jüri Seilenthal.

Tariifide kehtestamiseks peaks Hiina maailmakaubandusorganisatsiooni reeglite järgi tõestama, et Europa Liidus jagatakse piimatööstusele ebaausat toetust. Euroopa Liit ütleb, et see nii ei ole. Kui Hiina peaks suutma tariife siiski põhjendada, võib tekkida sarnane olukord nagu 10 aastat tagasi, kui piimatööstus kaotas Venemaa turu.

"Peale seda 22 kuud piimasektor oli selges kriisi. Piimahinnad olid sektori jaoks väljakannatamatud ja farmerid läksid pankrotti, mis pikemas plaanis toob kaasa majanduslanguse riigis," ütles E-piima juhatuse esimees Jaanus Murakas.

Seekord oleks mõju pigem kaudne, on piimatöösturid nõus, sest Eesti ekspordib piimatooteid Hiina vähe.

"Euroopas hinnad kukuvad ja see mõjutab ka Eesti piimaturgu, aga pigem ma näen, et kui efekt on, siis see on lühiajaline," lausus Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov.

"Euroopa Liidus eksport Hiina oleneb gruppidest: võib-olla lõssipulbrit kuskil 10 protsenti, võid 10, vadakupulbrit võib-olla 20 protsenti. Pigem, kui see piirang tuleb, on see lokaalne. Kindlasti on ettevõtteid, kes on oma äri üles ehitanud Hiina turule. See võib neid mõjutada," ütles Nordic Milk juhatuse esimees Ülo Kivine.

Ehk teised piimatöösturid Hiina turu kaotusest nii suurt mure ei näe kui Murakas. Euroopa ettevõtted suudaks aasta või poolega leida uued turud.

"Kui Euroopa enam ei ekspordi Hiina suunas, siis Hiina peab importima need tooted kuskilt mujalt," ütles Solovjov.

Hiina on sarnased uurimised varem alustanud Prantsuse konjaki ja Euroopa sealiha suhtes, kuid tõenäoliselt ei õnnestu neil nii survestada Euroopa Liitu elektriautode tariifidest loobuma.

"Olles lugenud 118 lehekülge põhjendusi, kuidas Euroopa Komisjon on tuvastanud, kuidas Hiina on subsideerinud – sellist praktikat ei peaks lubama, sest see tähendab olulist lööki Euroopa autotööstusele. Eestis autosid kahtlemata ei toodeta, aga autotööstuse allhanget on Eestis küll ja küll. Meil ei maksa luua illusiooni, et neil oleks kuskil oma tooteid müüa kui Euroopa Liidus autotööstus oluliselt kokku tõmbab või üldse ära kaob," lausus Seilenthal.

Oktoobris otsustavad liikmesriigid, kas elektriautodele seatud tariifid jäävad paika viieks aastaks.