Hulk Võrumaa ettevõtjaid laiendab tootmist

Valio Eesti Võru uus, 6000-ruutmeetrise laopinnaga hoone valmib järgmise aasta sügiseks ja võimaldab ettevõttel kolida seni Itaalias toimunud kõvajuustu järelvalmimisprotsessi kodumaale.

"Säästame transpordikulu. Tihtipeale praegu tuli meil juust viia Itaaliasse, tagasi tuua ja ümber pakkida Võrus ja siis viia eksportturgudele. Kokku ekspordime 25 riiki. Ja samas jääb hoiustamise kulu, me ei pea seda Itaalias maksma, vaid teeme seda siin ja anname tööd oma inimestele," selgitas Valio Eesti juht Maido Solovjov.

Uue hoone rajamine maksab seitse miljonit eurot ja seal võetakse kasutusele tipptehnoloogia – robotid, ka spetsiaalsed lahendused kõvajuustu tegemiseks.

"Kindlasti tulevad uued töökohad. Kui täna piltlikult öeldes me maksame palka itaallastele, siis tulevikus maksame eestlastele. Kogu see ladu saab olema siin," ütles Solovjov.

Šveitsi kapitalil põhinev ja vaid eksportturgudele orienteeritud puitkonstruktsioonide tootja Werroform plaanib nelja aasta perspektiivis oluliselt laiendada tootmist ning palgata praegusele 15 töötajale juurde 65 uut töölist.

Võrumaa töötuse määr on 5,7 protsenti ja on üks Eesti madalamaid, mis tähendab, et tööliste leidmine tööstustesse on keeruline. Siinkohal loodab ettevõte piirkonnas asuvale Ewersi kutsekoolile, kus valmistatakse ette vastava eriala noori.

"Ma olen kindel, et noored inimesed tahavad töötada oma kodulinnas, mitte minna Norrasse, Rootsi, Saksamaale või kuhugi mujale. Meie plaan on siin investeerida palju raha ja panustada teadmistesse siinses koolis ja me jääme siia, sest teil on inimesed siin," rääkis Werroformi juhatuse liige Bernhard Wallner.

Tootmise laiendamise ja investeerimisega tegelevad teisedki piirkonna ettevõtjad.

"Suured ehitustööd toimuvad Cristellas. Väga jõudsasti on kasvanud meie eksklusiivmööbli tootja Wermo. Teised väiksemad ettevõtted suurendavad mõnevõrra oma tootmismahtusid, nii et loodame, et suurem teadmata olek ja turgude kukkumine on möödanik," ütles Võru linnapea Kalvi Kõva.

Kõva lisas, et lisaks ettevõtete investeeringutele on alustatud ka Võrru planeeritud infotehnoloogia kooli kood/Võru ruumide ettevalmistamist.

"Keset linna, endisesse pangamajja kerkib kood/Võru ehk infotehnoloogia kool, mis peaks oma uksed avama järgmise aasta sügiseks, võttes septembris sinna juurde õpilasi," ütles linnapea.