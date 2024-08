Putin konfiskeeris Google'ilt 100 miljonit dollarit

USA dokumentidest selgub, et kohtutäiturid võtsid need vahendid tehnoloogiahiiu Venemaa pangakontodelt 2022. aastal, viies selle haru riigis pankrotti, kirjutab The Telegraph.

Dokumentide kohaselt andsid pankrotihaldurid raha Vene telekanalitele, sealhulgas riiklikule RT-le ja Tsargradile – propagandateenus, mis lubas kasutada raha Kremli toetuseks Ukraina sõjas.

Google'i Vene haru kuulutas 2022. aastal välja pankroti, väites, et Kreml on konfiskeerinud vahendid, kuid polnud selge, kui palju raha oli võetud. Dokumendid näitavad, et kohtutäiturid arestisid ettevõtte pangakonto pärast seda, kui Moskva kohus otsustas, et Google peaks maksma kahjutasu Tsargrad TV-le, mis kuulub oligarh Konstantin Malofejevile.

Google esitas möödunud nädalal USA ja Inglismaa kohtutele hagid RT, Tsargrad TV ja kolmanda ringhäälingu, NFPT, vastu.

Vene kohtud on otsustanud, et Google peaks maksma neile kolmele telekanalile suuri summasid kompensatsiooniks nende eemaldamise eest YouTube'ist ja Google'i kontode kustutamise eest.

Google otsib kohtumäärust, et takistada ringhäälinguorganisatsioonidel oma varasid välisriikides, nagu Lõuna-Aafrika, Türgi ja Serbia, arestida.

"Kohtutäiturid konfiskeerisid rohkem kui 100 miljonit dollarit Google'i Venemaa varadest, kuigi kohtuotsuse kohaselt oli sel ajal väidetavalt võlgnetav summa alla 12,5 miljoni dollari," kirjutab Google kohtudokumentides.

Kohtudokumentide järgi on Moskvas asuv advokaadibüroo Art de Lex, mis esindab pankrotihaldurit, seadnud prioriteediks Vene ringhäälinguorganisatsioonide tasustamise, jättes töötajad ja teised võlausaldajad teisejärgulisteks.

Tsargradi omanikku Malofejevit kutsutakse õigeusu oligarhhiks ja ta on USA poolt sanktsioneeritud Venemaa 2014. aasta Ukrainasse sissetungi toetamise eest. Tsargrad on Türgis Google'i kohtusse kaevanud, et nõuda ettevõttelt veelgi rohkem raha.

Türgi dokumentide kohaselt on Vene kohtud määranud, et Google võlgneb Tsargradile 32,8 miljardit rubla (ligikaudu 298,5 miljonit eurot). Kuid kuna ettevõttele määratud igapäevased trahvid kahekordistuvad iga 24 tunni järel, võib see summa kasvada nii suureks, et ületab Google'i kogu turuväärtuse.

"Venemaa kohtud on kehtestanud pretsedendituid trahve ja meelevaldseid õiguslikke karistusi, püüdes piirata juurdepääsu teabele meie teenustes ning karistada meid rahvusvaheliste sanktsioonide järgimise eest Venemaa üksikisikute ja organisatsioonide suhtes," teatas Google.