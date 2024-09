USA luureametnik: Vene propagandakanal suunab USA valijaid Trumpi poole

Venemaa rahastatud meediaväljaanne RT kasutab ameeriklasi ja teisi isikuid, et kallutada USA valijaid toetama vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi vastasseisus demokraatliku partei kandidaadi Kamala Harrisega, ütles Ameerika Ühendriikide luureteenistuse kõrge ametnik reedel.

Anonüümseks ametniku kommentaar briifingul väidetava välismaiste sekkumiste kohta novembri algul toimuvatesse presidendivalimistesse tuli aja, kui USA valitsus teeb laialdasi jõupingutusi sellistele katsetele vastu seista, märkis uudisteagentuur Reuters.

Kolmapäeval esitas USA kahele RT töötajale süüdistuse rahapesus, süüdistades neid osalemises skeemis, mille eesmärk oli lasta Ameerika firmal toota hääletuse mõjutamiseks veebisisu.

Need tegevused olid järjekordne tunnistus sellest, et Vene võimud kasutavad Venemaa erafirmasid ja RT-d varjatult ära, et võimendada ja õhutada siseriiklike lahkhelisid Venemaa eelistatud valimistulemuste saavutamiseks, ütles anonüümsust soovinud ametnik.

Tema sõnul RT on loonud ja kasutanud USA ja teiste lääneriikide kodanike võrgustikke, et luua ja levitada Venemaa-sõbralikke narratiive. "Need toetavad muuhulgas Moskva püüdlusi mõjutada valijate eelistusi endise presidendi (Trumpi) kasuks ja vähendada asepresidendi (Harrise) väljavaateid," märkis ta.

Ametnik ei andnud täpsemaid üksikasju selle kohta, kuidas sellised inimesed üritavad valijaid mõjutada.

RT vastas kolmapäeval süüdistustele neid naeruvääristades ja öeldes Reutersile: "Elus on kolm kindlat asja: surm, maksud ja RT sekkumine USA valimistesse."

Venemaa saatkond Washingtonis kommentaaripalvele ei vastanud. Venemaa on varem eitanud USA valimistesse sekkumist.

Venemaa on kõige aktiivsem välisvastane, kes üritab valimisi mõjutada, samal ajal kui Hiina on rohkem keskendunud kohaliku tasandi valimisvõitluste mõjutamisele, ütles ametnik.

USA ametnikud on varem öelnud, et nad ei usu, et Hiina püüaks USA presidendivalimiste tulemusi mõjutada.

Hiina saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu eitas Hiina sekkumist USA valimiskampaaniatesse, nimetades väidet pahatahtlikuks spekulatsiooniks ja lisades, et Pekingil ei ole sellist kavatsust.

USA ametniku sõnul on ka Iraan olnud seekord aktiivsem kui eelmiste valimistsüklite ajal, suurendades oma jõupingutusi valijate mõjutamiseks enne presidendi- ja kongressivalimisi.

Iraani esindus ÜRO-s saatis Reutersile e-mailiga Iraani välisministeeriumi avalduse, milles lükati tagasi väide Teherani sekkumise kohta, nimetades seda alusetuks ja sisepoliitilise tarbimise huvides erapoolikuks.

Ametnik lisas, et USA luurekogukond suurendab erahoiatuste kasutamist välismaiste mõjuoperatsioonide sihtmärkide suhtes.

USA justiitsministeeriumi ametnikud teatasid kolmapäeval, et kaks RT töötajat kasutasid varifirmasid ja võltsitud isikuid, et maksta 10 miljonit dollarit tundmatule Tennessee ettevõttele, et toota Interneti-videoid, mille eesmärk oli võimendada USA poliitilisi lõhesid.

USA ametnikud ütlesid mais senati komiteele, et üha suurem hulk välismaiseid tegutsejaid, sealhulgas valitsusvälised organisatsiooni, püüavad mõjutada USA valimisi ning Venemaa, Hiina ja Iraan, kuigi kõige olulisemad, pole kaugeltki üksi.