Kohtla-Järve linnavõim kahtlustab spordiklubisid raha väljapetmises

Mitmed Kohtla-Järve spordiklubid pole rahul üürihindade tõusuga. Linnavõim peab seda spordirajatiste kulutuste katmiseks vajalikuks. Linnapea usub, et korralikult töötavad spordiorganisatsioonid hakkavad saama rohkem raha siis, kui revisjoniga on tuvastatud linnalt noortesporditoetust välja petvad klubid.

Linnavõimud suretavad pidevate üürihindade tõusudega sporti kaevurite linnas välja, sest klubid peavad hakkama tõstma osalustasusid, ütles Kohtla-Järve ujumisklubi Aktiiv juht Sergei Mihhailov.



"Praeguste üürihindadega matab linn noortesporti. Lapsed hakkavad aega veetma tänavatel, sest ma kardan, et hinnatõus peletab lapsed trennidest eemale," sõnas Mihhailov.

Linn põhjendab üürihinna tõusu suurenenud kuludega ja seniste madalate hindadega.



"Meie toetus sporditegevusele on suur, sest me kulutame spordile isegi rohkem kui teede ja tänavate remondile ja sellest peaks ju piisama. Aga paraku on ka neid klubisid, kes pole ausalt talitanud. Teevad esimese trennipäeva, kus on palju lapsi. Hiljem on juba kaks-kolm korda vähem lapsi, aga seda nimekirja esitatakse pearaha saamiseks aasta lõikes.



Käesoleval aastal on meie pearevidendil kavas hakata revideerima spordiklubisid, võttes ennekõike ette need, kes saavad rohkem toetust," ütles Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo.

Pärast revisjoni peaks klubidele antavad noortespordi toetused korrastuma.



"Raha tulebki ümber suunata neile, kes reaalselt toimetavad ja kus lapsed käivad ka trennis ja kus pole fiktiivseid nimekirju. Ma olen kuulnud siit ja sealt, et see rikkumine on üpris massiline," sõnas linnapea.

Käesolevaks aastaks eraldas Kohtla-Järve linn noortespordi toetuseks 25 klubile kokku pool miljonit eurot.