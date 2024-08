Vaatamata linna rahalistele raskustele tõusevad Kohtla-Järve juhtide palgad

Kohtla-Järve on rahalisest raskustes, vaatamata sellele kinnitas neljapäeval linnavolikogu linnapea Henri Kaselo (SDE) palgaks 5000 eurot. See on praegusest ligi 700 eurot rohkem.

Ka Kohtla-Järve kolm abilinnapead hakkavad saama senisest linnapea palgast enam. Nende palk tõsteti 4400 euroni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koalitsiooni arvates olid senised palgad jäänud inflatsioonile jalgu.

"Linnapea palka pole tõstetud viis ja pool aastat ning me kõik teame väga hästi, mis on juhtunud hindadega, keskmise palgaga, miinimumpalgaga. Isegi Kohtla-Järve linna elanike palgad on viimaste aastate jooksul tõusnud 20 protsenti. Nii et minu jaoks on see õige, mõistlik samm, et tasustada meie linna juhte väärikalt," ütles Kohtla-Järve volikogu esimees Eduard Odinets (SDE).

Opositsiooni arvates pole linnajuhtide palgatõus rahapuuduses linnas paslik.

"Nii palju asju on tegemata, et praegusel ajal tõsta palka on täiesti vastutustundetu. Ma pole olnud kunagi seda meelt, et palka tõsta selle pärast, et kuskil tõuseb tarbijahinnaindeks või midagi muud. Ammugi ei ole õige tõsta palka inimestel, kes ei ole aastatki töötanud oma töökohal," kommenteeris Kohtla-Järve opositsiooni esindaja Mare Roosileht.

Opositsioon esitas neljapäevasel volikogu istungil ka linnapeale ja volikogu esimehele umbusaldusavalduse.