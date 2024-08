Stora Enso metsatööd hävitasid Soomes tuhandeid haruldasi jõekarpe

Soomes looduskaitsealusest jõest läbi sõitnud Stora Enso metsatöömasin hävitas tuhandeid jõekarpe, veel tuhandeid ähvardab läbisõiduga liikuma pandud liiv. Tegu on Soome viimaste aastate suurima keskkonnakuriteoga.

Metsatöömasina juht sõitis Soomes Hukkajõel jõekarpe tulvil veest läbi mitu korda. 150 kuni 200 meetrisel lõigul hävisid kõik karbid.

Tegu on eriti ohustatud jõekarbiliigiga.

Juhtumit pealt näinud bioloog Myyri Sysivesi üritas juhti peatada, mille peale soovitas viimane bioloogil rinnahoidja ära võtta.

Soome metsatööstuskontsern Stora Enso kannab täielikku vastutust masinajuhi tegevuse tulemusel hävitatud haruldaste jõekarpide pärast ning tasub kõik keskkonnakulud, teatas firma tegevdirektor.

"Selge on, et meie juhiseid, meie keskkonnareegleid,

nii Soome riigi antuid, kui ka meie firma omi, mis on veel rangemad, kui seadusega ette nähtud piirangud, neid ei ole täidetud," sõnas Stora Enso tegevdirektor Hans Stohlström.

"Ma eeldan, et Stora Enso võtab täieliku vastutuse kõigi taastamiskulude eest," sõnas Soome keskkonnaminister Kai Mykkänen. "Tänu vabatahtlikele ja Soome Metsavalitsuse looduskaitseekspertidele ja -töötajaile on sel nädalal palju tehtud, kuid kulude kate ei pea tulema maksumaksja, vaid firma taskust."

Metsamasina juhi tegevus on Soome ühiskonnas leidnud laialdast hukkamõistu.