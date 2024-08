Amet uurib konkurentsiolukorda prügiveos

Konkurentsiameti haldusmenetluste valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul toimuvad Eesti jäätmehoolduses suured muutused, eelkõige seoses üleminekuga keskkonnasäästlikule ja jätkusuutlikule ringmajandusele, mistõttu on oluline tagada toimiv ja tugev konkurents, mis võimaldab ettevõtjatel tegutseda tõhusamalt ja tarbijate jaoks madalamate kuludega.

Konkurentsiamet on viimastel aastatel korduvalt käsitlenud korraldatud jäätmevedu puudutavaid kaebusi. Seetõttu on amet jälginud muudatusi jäätmeveoturul ning täheldanud, et turg on aina rohkem kontsentreerunud ja ettevõtjaid, kes korraldatud jäätmevoega tegelevad, on jäänud vähemaks. Lisaks käib ulatuslik jäätmereform – kliimaministeeriumil on töös jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus, mille raames plaanitavad muudatused peaks jõustuma 2025. aastal. Kuna need muudatused mõjutavad ka konkurentsi, otsustas konkurentsiamet võtta jäätmesektori sel aastal suurema tähelepanu alla.

Lisaks üldisele turuolukorrale käsitleb analüüs ka korraldatud jäätmeveo lisateenuste hinnastamist, et anda turuosalistele soovitusi konkurentsireeglitest kinnipidamiseks. Konkurentsiamet on viimase kümne aasta jooksul viinud läbi arvukaid järelevalvemenetlusi just jäätmeveo lisateenuste ebaõiglase hinnakujunduse rakendamise tõttu. Konkurentsiametil on ka sellel aastal olnud kaebusi ja algatatud menetlusi, mis puudutavad jäätmeveoga seotud lisateenuste, nagu näiteks prügikonteinerite käsivedu ja biokottide vahetust, hinnastamist.

Näiteks 2013. aastal leidis konkurentsiamet, et Ragn-Sells AS oli kehtestanud ebamõistlikult kõrge värava avamise tasu. 2014. aastal tuvastas amet, et Eesti Keskkonnateenused AS oli samuti määranud sellele teenusele põhjendamatult kõrge hinna. 2017. aastal selgus, et Ekovir OÜ oli kehtestanud ebamõistlikult kõrge konteinerite teisaldamise tasu ning hiljuti, 2023. aasta lõpul, leidis amet, et Ragn-Sells oli määranud Pärnu jäätmeveo piirkondades prügikonteinerite käsiveole põhjendamatult kõrge hinna. Järelevalvemenetluse tulemusel langetas ettevõte selle lisateenuse hinda. Seejärel kaardistas konkurentsiamet lisateenuse hindasid ka teises Eesti veopiirkondades. Hinnauuringu tulemusel langetasid Ragn-Sells ja Ekovir konteineri käsiveo teenuse hindasid kokku 12 jäätmeveopiirkonnas.

Praegu käib järelevalvemenetlus Eesti Keskkonnateenused AS-i suhtes samuti käsiveo hinna tõttu. Vaatluse all on lisateenuse hind 16 jäätmeveopiirkonnas.

Konkurentsiamet plaanib analüüsi raames anda oma soovitused konkurentsiolukorra parandamiseks selle aasta jooksul, võttes arvesse jäätmereformiga kaasnevaid muudatusi. Analüüs valmib hiljemalt selle aasta neljandaks kvartaliks.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.