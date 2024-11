Reform muudab jäätmete sorteerimise lihtsamaks ja mittesorteerimise kallimaks

Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna keskuse vanemeksperdi Harri Moora sõnul pole Eestis 10 aastat jäätmete liigiti kogumise ja ringlusse võtmise protsent suuremaks muutunud.

"Me oleme umbes 30 protsendi juures. Nagu me teame, aastaks 2020 me pidime olema juba 50 protsendi juures oma olmejäätmete ringlussevõtuga. Ja järgmisest aastast me peaksime olema juba 55 protsendi juures, nii et tegelikult täna on tõesti viimane aeg jalad kõhu alt välja võtta," rääkis Moora.

Jäätmereformiga peaks tiheasustuse korterelamute juurde tulema neli konteinerit. Segaolmejäätmete ja biojäätmete kastidele lisanduks ka paberjäätmete ning segapakendi ehk plast-, metall- ja klaaspakendi kogumine. Riik töötab sorteerimise lihtsustamiseks välja ühtsed juhised. Jäätmete sorteerijate arved hakkavad olema kuni kolm korda madalamad kui mittesorteerijatel.

"Leibkonna kulud kuus jäävad suurusjärku kolm kuni viis eurot, mis on väga konkurentsivõimeline võrreldes paljude teiste riikidega ümber meie. Ning selle kulu sees on juba jäätmevedu, jäätmekäitlus, aga ka jäätmevaldkonna arenduskulud kohaliku omavalituse jaoks," selgitas kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.

Kui praegu on pakendijäätmete kogumine üle riigi lahendatud erinevalt, siis reformiga kehtestatakse ühtne standard. Põhimõttelise uuendusena muutub jäätmete kogumine nagu mujalgi Euroopas omavalitsuse keskseks.

Talllinna strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna juht Lüüli Junti ütles, et sorteerimise probleemid on lahendatavad, kuid muret teeb prügimajanduse vähene konkurents.

"Tallinnas on olukord pisut parem kui mujal, sest meil on lisaks Eesti Keskkonnateenustele, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Me loodame väga, et selle perioodi hangetel, mis meil praegu käimas on, tuleb vähemalt kaks pakkujat, aga me loodame, et Ragn-Sells siiski tuleb pakkuma," ütles Junti.

Reformiga saavad omavalitsused korraldada eraldi kogumise ja käitlemise hankeid.

"Ei välista seda, et nendes hangetes on võidukas üks ja sama ettevõtja, aga siiski see avab võimaluse nendel ettevõtetel, kes seda kogu ahelat ei oma, kvalifitseeruda nüüd kas veoturul või käitlusturul. Juba see toob tegelikult valdkonda konkurentsi juurde," ütles Jaanisoo.

Ringlussevõtu soodustamiseks kehtestatakse jäätmefirmadele põletamise saastetasu ja tõstetakse prügi ladestamise tasu.