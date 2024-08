Starmer külastas Berliini, et siluda suhteid Saksamaaga

Suurbritannia peaminister Keir Starmer külastas Berliini, et parandada Brexiti käigus räsitud suhteid Saksamaaga. Berliinist sõitis Starmer edasi Pariisi.

Peaministriks saades rõhutas Keir Starmer, et peab suhete parandamist Euroopa Liiduga esmatähtsaks, kuna vaid nii saab tõhusalt võidelda seadusvastase rändega ja turgutada majanduskasvu Suurbritannias. See kõik ei tähenda, et London kaaluks Euroopa Liitu naasmist.

"Aga see ei tähenda Brexiti tagasipööramist või ühisele turule või tolliliitu naasmist. Kuid see tähendab tihedat koostööd mitmel rindel," ütles Starmer.

Berliiniga loodetakse allkirjastada põhjalik, enneolematuks nimetatud leping, mis annaks kahe riigi suhetele täiesti uue hingamise: elavdaks kaubavahetust ning koostööd julgeoleku ja energeetika vallas. Kõnelustega leppe üle loodetakse ühele poole saada aasta lõpuks.

"Sellist lepingut pole Saksamaa ja Suurbritannia vahel kunagi varem olnud. Tahame süvendada ka koostööd meie kahe valitsuse vahel konsultatsioonide kaudu, millega on plaanis algust teha juba lähemal ajal," lausus Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

"Ja lõpuks on selle lepingu keskmes uus kaitseleping. Leping, mis tugineb juba meie niigi tihedale kaitsekoostööle, kuid mis laiendab seda suhet veelgi, et astuda üheskoos vastu heitliku maailma ohtudele," ütles Starmer.

Mõlemad riigid kinnitasid, et jätkavad endise pühendumusega Ukraina toetamist.

"Seega kinnitasime täna oma kohustust seista Ukrainaga nii kaua kui vaja," ütles Starmer.

Briti peaministrit võis koos suursaadikuga näha Berliini ikoonilise Brandenburgi värava lähedal jalutamas juba teisipäeval. Enne Saksamaale lahkumist teatas Starmer kodumaisele publikule, et konservatiivide tehtud vigade tõttu tuleb tal langetada ebapopulaarseid otsuseid: kehtestada jõukatele valusad maksud ja vähendada riigipoolseid kulutusi.