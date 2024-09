Londonis nõudis mitusada inimest EL-iga taasühinemist

Peaministri residentsi juurest Downing Streetil Parlamendi väljakule marssinud demonstrandid kandsid plakateid kirjadega "Brexit on monumentaalne katastroof" ja hõikusid "Taasühineda!".

Iga-aastase meeleavalduse korraldas ühendus National Rejoin March, mis propageerib Brexiti ümberpööramist.

Ühenduse teatel on selle eesmärk tuua taasühinemine päevakorda ja hoida sedapäevakorras kuni Ühendkuningriik on tagasi EL-is.

Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust 2020. aastal pärast 2016. aastal korraldatud referendumit.

Briti leiboristist peaminister Keir Starmer kohtub tuleval nädalal Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et arutada oma plaani Ühendkuningriigi ja EL-i suhete taastamiseks. Samas on ta rõhutanud, et suhete parandamine ei tähenda Brexiti ümberpööramist, küll aga uut julgeolekupakti ja kaubanduslepet.