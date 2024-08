Kliimaminister taotleb raha erametsaomanike hüvitiste suurendamiseks

Kliimaminister Yoko Alender soovib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika toetusvahendite ümberjagamist, et tõsta järgmisest aastast Natura 2000 aladel asuvate erametsaomanike toetust.

Alenderi sõnul on erametsatoetus looduskaitse piirangute eest ajale jalgu jäänud. Eesti Maaülikooli on koostanud kaitstavate alade erametsadele seatud looduskaitse piirangute tõttu maaomanikule saamata jääva sissetuleku kompenseerimise uuendatud metoodika.

"Töö tulemusena selgus, et praegused kompensatsioonid vajavad kaasajastamist ning asjakohane on suurendada eelkõige sihtkaitsevööndite toetusi," selgitas Alender oma ettepanekut.

Kliimaminister tahab tõsta kaitstavatele aladele jäävate erametsade sihtkaitsevööndite tasumäära ja sellest lähtuvalt suunata aastate 2025-2027 taotluste rahastamiseks eelarvesse 7,4 miljonit eurot. Vastava ettepaneku saatis Alender regionaal- ja põllumajandusministeeriumile. "Oluline on rõhutada, et tegu on olemasoleva raha ümberjagamisega, kus tõenäoliselt kasutamata jäävaid vahendeid oleks võimalik ümber suunata," lisas Alender.

Nn Natura toetus on ette nähtud erametsamaale, mis paikneb kaitstavatel aladel, kus keskkonnakaitseliste eesmärkide ning elurikkuse ja maastikul mitmekesisuse säilitamise tagamiseks on erametsaomanik pidanud raietest loobuma kas osaliselt või täielikult. Eestis asub kaitstavatel aladel toetusõiguslikke erametsi 105 000 hektaril.