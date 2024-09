Riigiasutuste palgakasv jääb erasektorist maha

Riigiasutuste põhipalk on 2024. aastal kasvanud viis protsenti, erasektoris aga seitse protsenti.

Rahandusministeeriumi andmetel on palgakasv riigisektoris pidurdunud, seda eelkõige seoses valitsuse otsusega palgafond 2024. aastal külmutada.

Palgakasvu pidurdumine puudutab riigiasutusi, mis moodustavad avalikust sektorist umbes viiendiku. Riigiasutused on ministeeriumid, ametid, inspektsioonid, põhiseaduslikud institutsioonid, muud ametiasutused ja hallatavad asutused, täpsustas ministeerium.

Riigiasutuste põhipalk on 2024. aastal kasvanud viis protsenti, Eesti keskmine palk üle seitsme protsendi, erasektori palk Figure Baltic Advisory OÜ andmeil seitse protsenti, öeldi ministeeriumist.

Eesti keskmise palga muutus. Autor/allikas: Rahandusministeerium

Riigiasutuste keskmine põhipalk 1. juuni seisuga on 2263 eurot.

Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk teises kvartalis 2007 eurot.

Ministeeriumist lisati, et samuti näitab värske võrdlus erasektoriga, et riigiasutuste kogupalkade keskmine mahajäämus samaväärse töö eest on 12,6 protsenti (põhipalga puhul 8,1) ja tippjuhtidel 18 protsenti.

Tippjuhtide palga kohta on rahandusministeeriumil olemas uuringufirma 2023. aasta andmed, mille järgi juhtide keskmine põhipalk on 8884 eurot. Avalikus teenistuses jääb sellest kõrgemaks vaid presidendi, riigikohtu esimehe ja riigikogu esimehe palgatase, kõigi ülejäänute palk on väiksem, märkis ministeerium.