Haridusministeerium tahab muuta TÜ kliinikumi arstiõppe rahastamist

Haridus- ja teadusministeeriumi kärpemaht on järgmise kolme aasta jooksul ligi 80 miljonit eurot.

Tartu Ülikooli kliinikum on ainus meditsiiniasutus Eestis, kus seaduse järgi tuleb anda arstitudengitele kliinilist õpet. Seega on kliinikum tudengite jaoks esimene koht, kus nad valge kitli selga tõmbavad ja stetoskoobiga patsiendi juurde lähevad.

Aastas käib kliinikumis praktilisi teadmisi omandamas circa 1000 arstiteaduse üliõpilast. Seesuguse õppega seotud kulutused küündivad ülikoolihaiglal kahe-kolme miljoni euroni aastas. Rohkem kui poole kuludest katavad ülikool ja kliinikum oma vahenditest, 842 000 eurot maksab praegu haridus-ja teadusministeerium oma eelarvest tegevustoetusena.

Kärbete valguses on ministeeriumil aga mõte kõik kõrgharidusse minevad toetused kokku koondada kõrghariduse tegevustoetuse alla.

"Et tõstame pigem selle kulu tegevustoetuse sisse, et kui ta sealt eraldi reana eelarvest ära kaob, siis selle arvelt Tartu Ülikooli tegevustoetust kärbitakse oluliselt vähem. See on Tartu Ülikooli otsus nüüd neid proportsioone paika panna, et kui palju saab kliinikum konkreetse tegevuse rahastamiseks," sõnas haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Ülikooli seisukoht on, et kliinilise õppe riigipoolne rahastus peaks jääma eraldi eelarvereale.

"Ma arvan, et see on märgiliselt tähtis, et see oleks nähtav. Küsimus ei ole ainult õppes, vaid ka teadustegemises, millega ka kliinikum praegu tegeleb, aga toetust ei saa. Kliinikumi juhatus mõistab kärpevajadust, kuid rõhutab, et tegemist on ainsa sihtotstarbelise summaga, mida riik kliinikumile seadusest tuleneva ülesande täitmiseks maksab," sõnas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens meenutas, et TÜ kliinik on põhikirjaliselt ka ainukene haigla Eestis, kellel lisaks ravitegevusele on põhitegevuses ka õppe- ja teadustegevus.

"Kui selline kirje ära kaob, siis seda tagasi tekitada on suhteliselt keeruline ja fakt on see, et meil on õppetöö korraldamise, füüsilise keskkonna korraldamisega seotud kulud," sõnas Perens.