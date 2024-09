Kim Jong Un lasi hukata 30 ametnikku seoses Põhja-Koreas toimunud üleujutustega

Ametnik Põhja-Korea režiimist ütles TV Chosunile, et 20 kuni 30 Põhja-Korea juhti süüdistati korruptsioonis ja ametikohustuste täitmata jätmises ning neile määrati surmanuhtlus. "On kindlaks tehtud, et 20 kuni 30 üleujutuse piirkonnas asunud juhtfiguuri hukati samal ajal eelmisel kuul," rääkis ametnik väljaandele.

Põhja-Korea Keskne Uudisteagentuur teatas varem, et Kim käskis ametivõimudel ametnikke rangelt karistada pärast seda, kui katastroofilised üleujutused tabasid juulis Chagangi provintsi, põhjustades umbes 4000 inimese surma ja üle 15 000 inimese ümberasumise.

Hukatud ametnikke ei ole avalikult tuvastatud, kuid raportis märgiti, et Kang Bong-hoon, kes on olnud Chagangi provintsi parteikomitee sekretär alates 2019. aastast, oli üks juhtidest, kelle Kim kriisi ajal hädaolukorra koosolekul ametist vabastas.

"Pärast kohtumist Kim'iga oli selge, et provintsi ametnikud olid suures ärevuses, kuna nad ei teadnud, millal nende pead lendama hakkavad," ütles endine Põhja-Korea diplomaat Lee Il-gyu TV Chosunile.

Kim külastas eelmisel kuul üleujutatud piirkondi ja kohtus elanikega, hinnates, et naabruskondade taastamine võtab mitu kuud. Põhja-Korea juht eitas ka Lõuna-Korea raportites esitatud väiteid, et tuhanded inimesed hukkusid.

Põhja-Koreas on üldiselt kõrge avalike hukkamiste määr. Korea Timesi andmetel korraldas riik enne COVID-19 pandeemiat keskmiselt 10 avalikku hukkamist aastas. Väidetavalt on see määr hiljem tõusnud, kusjuures eelmisel aastal toimus vähemalt 100 hukkamist.