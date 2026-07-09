Kim Jong-un astub isa ja vanaisa varjust välja ja suurendab isikukultust

Ajaleht The Times kirjutab, et Põhja-Korea režiim püstitas üle riigi hiiglaslikke diktaator Kim Jong-uni kujutavaid mosaiikmaale. Praegune diktaator kõnnib seega oma isa ja vanaisa jälgedes ning tema isikukultus muutub üha absurdsemaks.

Viimaste andmete kohaselt on selliseid mosaiike vähemalt 39 paigas. Need asuvad peamiselt linnaväljakutel ja kujutavad naeratavat diktaatorit. Mosaiikidel kohtub ta tavaliselt lihtrahvaga, näiteks Haeju linnas on teda kujutatud viljapõllul kahe rõõmsa põllumehe kõrval.

Viimased mosaiikmaalid viitavad sellele, et Kim Jong-uni isikukultus riigis süveneb veelgi. Traditsiooniliselt on Põhja-Korea isikukultus keskendunud Kim Jong-uni isale ja vanaisale. Kogu riik on seetõttu täis Kim Jong-ili ja Kim Il-sungi hiigelkujusid ning maale.

Kim Jong-un asus troonile 2011. aastal ning on sellest ajast alates samm-sammult oma isikukultust suurendanud.

Põhja-Korea valitseva Töölispartei liikmed peavad nüüd kandma Kim Jong-uni kujutisega rinnamärke ning tema portreed ripuvad koolides, haiglates ja teistes riigiasutustes.

Vaatlejad toovad välja, et Kim Jong-uni isikukultuse tugevnemine langeb kokku põhiseaduslike ja riigikorralduslike muudatustega, mis koondavad võimu senisest veelgi rohkem tema isiku ümber.

Põhja-Korea praegune liider Kim Jong-un on dünastia kolmas esindaja. 1994. aastal surnud Kim jääb Põhja-Korea "Igaveseks Presidendiks". Tema 2011. aastal surnud poeg on endiselt valitseva Töölispartei "Igavene Peasekretär".