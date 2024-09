Ligi on vastu mõttele võtta kasutusele tervisekassa reservid

Eesti tervishoiusüsteemi peetakse ülevalt sotsiaalmaksust ehk 13 protsenti iga töötegija palgast läheb tervisekassale. Aga lisaks raviarvete kinni maksmisele näeb seadus ette, et osa rahast tuleb panna reservi raskete aegade puhuks, kui sotsiaalmaksu napib inimeste ravi kinni maksmiseks. Nüüd on need ajad käes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme neli aastat teadnud, et meil on aastal 2025 puudujääk vähemalt 150 miljonit. Hetke olukorra teeb hästi keeruliseks see, et see tulu number on vähenenud 60 miljonit ja meie eesmärk on leida kate sellele veel suuremale puudujäägile, millega me ei olnud arvestanud," ütles tervisekassa juht Rain Laane.

Pisut on õnnestunud kokku hoida, aga laias laastus on järgmise aasta eelarvest puudu 189 miljonit eurot. Samas on koos jaotamata tulemiga tervisekassal reserve ligi 700 miljoni euro jagu.

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) ütles, et tervise valdkond on alarahastatud ja tulevased vajadused on suuremad. "Need kohandused tuleb teha eelarves juba praegu ja järgmise aasta puhul see tähendab reservide kasutusele võttu," märkis Sikkut.

Kuna puudujääk on nii suur, siis tuleb tervisekassa reservide kasutamisele võtmiseks muuta seadust ja selle muudatuse kavatseb Sikkut valitsusele ka teha.

Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitusel aga peavad kõik suured valdkonnad kärpima, et riigi rahandus korda saada.

Tervisekassa reserv ongi seaduse järgi tehtud selleks, et seda kasutada, kui on kehv sotsiaalmaksu laekumine.

"Aktuaalne kaamera" küsis Ligilt, miks nad ei või seda raha kasutada, mida nad tegelikult on kogunud.

"Nad on kogunud, aga selle kasutuselevõtt ei tohi olla ühekordne. Väga mugav on öelda, et meil on reserv, lööme laiaks. Ei, tuleb vaadata, kui kauaks seda jätkub ja kus on võimalik kokku hoida. Seda peab kogu aeg tegema, ei ole nii et kogume raha ja ühel hetkel kulutame ära," ütles Ligi.

Riina Sikkuti sõnul on neil Ligiga erinevad arusaamad. "Rahandusminister on tervisekassa nõukogu liige, neid arutelusid me temaga peame mitmes formaadis. Meil on erinevad arusaamad, aga eks me need küsimused peame lahendama," sõnas terviseminister.

Sikkuti sõnul on tervishoid samuti püüdnud leida kärpekohti, aga ligi 190 miljoni võrra tervisekassa eelarvet kärpida pole võimalik.

Rain Laane ütles, et see võib tuua patsiendile kaasa ravijärjekordade pikenemise.

"Suure tõenäosusega ravi järjekorrad ei ole enam need, mis nad on täna, sest kui meil ei ole raha selle teenuse ostmiseks, siis need järjekorrad kipuvad pikenema," lausus Laane.

Tervisekassa reservidest jaguks järgmise kolme aasta puudujäägi katmiseks.