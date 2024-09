Telekommunikatsiooniettevõte Telia teatas, et koondab 3000 inimest, neist 160 Eestis. Töötute arv info ja side sektoris on aeglases kasvus, samas tööpakkumiste arv on vähenenud.

Telia Eesti koondab 10 protsenti töötajatest ehk töö kaotab 160 inimest. Ettevõtte juhi Holger Haljandi sõnul ei piisanud investeeringute hoidmiseks ja kvaliteedi arenduseks enam ainult hinnatõusust. Veel pole selge, millised ametikohad koondamisele lähevad.

"Koondamine puudutab kogu ettevõtte erinevaid üksusi. Me oleme nii omavahel seotud, et kui me midagi arendame või midagi teenindame või midagi pakume, siis isoleeritud üksusi, et siin vähendame ja mujalt ei vähenda, tegelikult ei ole," lausus Haljand.

Muudatused plaanib Telia lõpuni viia 1. detsembriks.

Info ja side sektoris paistavad suure koondamisega tänavu silma ka kasiinofirma Studioworks, kus jääb tööst ilma 168 inimest, ja finantstehnoloogia idufirma Monese, mis koondas 36 töökohta. Töötukassa tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets ütleb, et info ja side taustaga töötute arv on 2019. aastast alates kasvanud.

"Kui 2019 tuli kaks-kolmsada inimest töötuna registreerima sellest sektorist, siis see on vaikselt tõusnud, praegu on seal natuke üle tuhande," lausus Liivamets.

Samas IT-alaste tööpakkumiste arv on jäänud koroonaeelsele tasemele ja konkurents on ühele kohale tihe. Seda kinnitas ka tarkvaraarendusega tegeleva ettevõtte Opus tegevjuht Margus Eha.

"Kui enne pidime ainult sihtotsinguga inimesi otsima ehk meil ei tulnud peaaegu ühtegi CV-d arendajate kohale, siis praegu me saame 10–20 CV-d kindlasti," ütles Eha.

Ka iga-aastane palgatõus, mis varem oli IT-sektoris jõuline, on nüüdseks taltunud.

"Tööpakkumisi on rohkem, aga ega CV-de kvaliteet ei ole paremaks läinud, häid tegijaid on ikka vähe. Palgakasv on kindlasti meie sektoris jätkunud, aga see ei ole enam nii jõuline. Kui mõned aastad tagasi küsiti 20 protsenti täiesti kindla näoga, siis praegu on rahulikum palgatõus," lausus Eha.

"Kui kuulata, mida sellest sektorist tulnud töötud räägivad, siis on raskem saada tööd kogenenumatel ja kõrgemini tasustatud töötajatel. Ettevõtted raskes olukorras selgelt eelistavad algajamaid inimesi. Senisele kogemusele vastavat tööd olukorras, kus otsijaid on rohkem ja pakkujaid vähem, on pigem raske leida," lausus Liivamets.

Liivamets lisas, et iduettevõtete buumi lõpp on tööturu seisu info ja side sektoris ühtlustanud teiste valdkondadega ehk sealgi on olukord normaliseerunud.