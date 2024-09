Vabade töökohtade arv on aastaga kümnendiku võrra vähenenud

Teises kvartalis oli Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kokku 9908 vaba ametikohta, mida on 11 protsenti vähem kui 2023. aastal samal ajal.

Vabade ja hõivatud ametikohtade koguarv oli üle 609 000, 76 protsenti vabadest ametikohtadest asus Harjumaal, teatas statistikaamet.

"Teises kvartalis oli nii vabade kui ka hõivatud ametikohtade koguarv veidi üle 609 000 ja neist enamik olid töötleva tööstuse, kaubanduse ning hariduse tegevusaladel," ütles statistikaameti sotsiaalstatistika tiimijuht Eveli Voolens.

Vabad ametikohad moodustasid koguarvust 1,6 protsenti ning neid oli kõige rohkem hariduse (1742), avaliku halduse (1415) ning töötleva tööstuse (1209) tegevusaladel.

Teises kvartalis võtsid ettevõtted ja asutused tööle 50 365 inimest.

76 protsenti vabadest ametikohtadest asus Harjumaal.

"Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on vähenenud töölt lahkunud inimeste arv, sealhulgas nende arv, kes on lahkunud tööandja algatusel. Mõnevõrra on ka langenud tööle võetud töötajate arv," selgitas analüütik.

Tööandja algatusel lahkus teises kvartalis ametist 6027 inimest ehk 13 protsenti kõigist 48 204 inimesest, kes sel perioodil töölt lahkusid. Kõige rohkem lahkus töötajaid teises kvartalis hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse ja hariduse tegevusaladelt.

Tööle võetud töötajate arv oli suurim hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse ja ehituse tegevusaladel.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööle võetud ja töölt lahkunute summa ehk tööjõu käive vähenes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes kuus protsenti.

Hõivatud ametikohtade arvu ja tööjõu liikumise hindamiseks kasutab statistikaamet maksu- ja tolliameti töötamise registri andmeid.