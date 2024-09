"AK. Nädal": milliseid paiku välismaa filmitegijad Eestis eelistavad?

Mõni aasta tagasi seitsmes riigis filmitud põnevusmärul "Tenet" tõi filmitegijad ka Eestisse, kus mitmed stseenid filmiti just sovetihõngulistes paikades, nagu Lasnamäe kanal, Linnahall, Liivalaia kohtumaja.

Allfilmi produtsent Ivo Felt ütles, et lisaks sobivale võttepaigale otsib välismaine tootja siit eelkõige korralikku teenust.

"Siin on inimesed, kes oskavad ja tahavad filmi teha. Siin on säilinud teatav fanatism. Siin inimesed teevad suure sisemise põlemisega seda tööd. Teine (põhjus) on meie tagasimakse süsteem, mis on riigil olemas. See on kõikides riikides, see on elementaarne asi, mis peab olema, Eestis see on ja toimib hästi," lausus Felt.

Kogemus ütleb, et iga siin tehtud film toob juurde uusi huvilisi.

"Jutt on läinud levima meeskonna professionaalsusest, "Teneti" peale olid alguses plaanitud Suurbritannia meeskonnad Indiasse võtta, need jäeti maha ja võeti hoopis Eesti omad asemele, kuna tase on nii hea," ütles Location Uniti tegevjuht Hannes Paldrok.

A-klassi tegijatele on ülioluline korralik taristu.

"Meil on hea turvaline keskkond, filmimeeskond on väga professionaalne ja hinnatud maailmas. Ja kogu see taristu, mida me suudame pakkuda siin võtetel ja ka restoranide ja hotellide näol, on väga heal tasemel. See on väga oluline, kui on vaja A-klassi staare tuua kohale, seal on turvalisuse osa väga tähtis," lausus Paldrok.

Paldrok lisaa, et ehkki reeglina otsib iga film unikaalset keskkonda, on tekkinud ka mõned üldised lemmikud, näiteks on populaarne Tallinnas Roosikrantsi tänav

"Me oleme siin petnud Taanit, Kopenhaagenit, Helsingit, ka Saksamaad reklaamides, sellist üldist Lääne-Euroopa tänavat. Roosikrantsi tänav on üks väheseid tänavaid, mis nii-öelda Lääne-Euroopa tänavana läbi pääseb," ütles Paldrok.

Armastatud võttepaigad on Eesti loodus, mõisad, Tallinna vanalinn, aga ka Kreenholm Narvas.

"Te peaks nägema inglaste nägusid, kui nad Kreenholmi territooriumile sisse jalutavad, ja näevad Venemaad sealt – nad teavad küll ette, et see nii on, aga kui nad kohapeal on, siis üllatus ja hämming on ikka päris suured," lausus Paldrok.

Lisaks mängufilmidele võib Eestimaad näha sageli ka näiteks luksusautode ja muude reklaamide taustana.

"Eelmine aasta tegime BMW Neue Klasse, see reklaam oli Münchenis autonäitusel, see oli Eesti looduses tehtud. Siin on hea koht, kus teha salaja autoreklaame nendele autodele, mis ei ole veel välja tulnud, kuna siin on nii vähe inimesi, siis on palju lihtsam karjatada," lausus Paldrok.

Nii Paldrok kui Felt kinnitasid, et uue hingamise ja suurema stabiilsuse annaks siinsele filmitööstusele nii tagasimakse fondi rahade suurendamine kui ka korraliku filmistuudio valmimine.

"Et asi ei oleks nii hooajaline, hektiline – stuudios me saame filmida aasta läbi, seal me saame ehitada dekoratsioone, millal meil vaja on, ja see võiks natuke ühtlustada voogu," ütles Felt.