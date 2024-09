Ostjate huvi uute autode vastu on aastaga kahanenud

Uute autode müük langes augustis aasta võrdluses ligi viis protsenti, tänavu kaheksa kuuga on uusi autosid müüdud ca 12 protsenti vähem kui möödunud aastal samal ajal. Kasutatud autode müük on automüüjate sõnul aga kasvanud.

Automüüjate sõnul on tunda, et kliendid vaagivad praegu uue masina ostu väga tõsiselt ja raha letti lööma ei kiirusta.

"Autode ostmine jaguneb kaheks, osad ostavad salongiauto ja osad, kes tellivad. Need, kes tellivad, on oma tellimuse teinud või peaks iga hetk seda tegema," rääkis autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu tegevjuht Meelis Telliskivi.

Telliskivi märkis, et ostjad ilmuvad välja septembris-oktoobris, uue aasta algus saab aga olema nukker.

"Aasta alguses, esimeses pooles ostavad võib-olla suurkorporatsioonid, ametiasutused, rendifirmad. Ma arvan, et turg, kas üldse sellele tasandile taastub, pigem ta jääb kindlasti veidi alla sellele aastale," rääkis Telliskivi.

Oluliselt on elavnenud ostjate huvi pruugitud autode vastu.

"Kui uue auto turg on väikses languses olnud – viimasel kuul viis protsenti, aastas ligi 12 protsenti maas –, siis kasutatud autode turg ja meie müük on ca 25-protsendilises kasvus. Kas inimesed vaatavad oma kulusid ja eelistavad vähekasutatud autot, aga täna tormijooksu automaksu pärast veel ei ole," sõnas Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik.

Eelkõige lähevad Nõmmiku sõnul kaubaks vähekasutatud ning 20 000–25 000 eurot maksvad masinad.

Silma torkab trend, et klient on ostuotsust tehes varasemast kaalutlevam ja vaagib tõsiselt, kuidas mõjutab ost tema tulevasi finantskohustusi.

"Eraisikute poolt on tunda päringuid toodete kohta, millel on lihtsamad väljumisviisid tootest," lausus Auto Bassadone tegevjuht Veiko Karu. "Selliste liisingtoodete puhul on tunduvalt rohkem päringuid. Inimesed kaaluvad rohkem läbi võimalikke järgmise aasta muutusi veel. Et kui tulevad muud maksud ka peale ja ma pole enam võimeline kandma seda kohustust, siis kuidas ma sellest välja saaksin."

Samuti tunnevad kliendid Karu sõnul huvi võimaluste vastu vahetada oma praegune auto väiksema mootori ja CO2 heitega sõiduki vastu.