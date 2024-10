Registreerimistasu tulek on suurte autode müüki järsult kasvatanud

Sõiduautode ja kaubikute omanikud hakkavad maksma maksu põhimõttel, mida raskem ja saastavam auto, seda rohkem tuleb maksta registreerimistasu ja aastamaksu. Paarikümne aasta vanuse Chrysler Pacifica eest tuleks maksta 2000 kuni 3000 eurot, kuid registreerimistasu oleks üle 600 euro. Samas uus hübriid või elektrimootor võib pääseda vaid baastasuga. Nii on näiteks uue Tesla Model 3 puhul, mille tasu on 150 eurot.

"Kui tegemist on sellise hübriidsõidukiga, kus massiosad on väikesed ja ka CO heite osa on väike, siis nende omamine kindlasti on soodsam. /.../ Kindlasti kasutage kalkulaatorit. See ikkagi annab indikatsiooni praegu sellest, mis see maksukohustus tulla võiks järgmisel aastal," selgitas maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna teenusejuht Avely Raid-Lelov.

Aastamaksu teate saab autoomanik enne 15. veebruari ja maksu saab tasuda kahes osas. Registeerimistasu tuleb maksta sõiduki Eestisse registreerimisel ja ka esimesel omanikuvahetusel.

"Loomulikult, kui su CO2 ja eriheide on väike, jääb 100 kuni 120 juurde, su tühimass on alla kahe tonni, siis sellisel juhul ka su registeerimistasu on väiksem. Aga kui su täismass on sõidukil 2,5, kolm või 3,5 tonni sõiduautode kategoorias, eriheide on üle 200 või 250 grammi kilomeetrile, siis juba võib rääkida väga suurest nii registreerimistasust kui ka aastamaksust," selgitas transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

Registeerimistasu vahe võib olla 10-kordne ja ulatuda kuni viiekohalise summani.

"Mingid näited on, mis on nii ebamõistlikult kallid, et ma ei hakkaks siin konkreetseid marke ja mudeleid välja tooma, aga mille hind läheb sisuliselt poole kallimaks, mille puhul me räägime odavatest autodest, mida ei ole mõistlik enam üldse osta, need surevad välja Eesti turult," rääkis Mobile autokeskuse juhataja Silver Haavamaa.

Just seetõttu ostetakse praegu palju suuri autosid. "Augustikuust hakkas pihta see tõus ja see on praeguse hetkeni ja veel tõusvas trendis ja meeletu hooga. Ma ei saa öelda, et massipsühhoos, aga viimasele hetkele jätmine," ütles Haavamaa.

Sama kinnitab ka Eesti Panga liisingustatistika.

"Septembris oli see selle aasta kõige suurem, see oli ligikaudu 1700 lepingut. Suurenemine on toimunud nii kasutatud autode poole peal kui ka uute autode poole peal. Küll aga, kui pikemalt tagasi vaadata, siis tuleb küll tõdeda, et uute autode turg ei ole taastunud sinna, kus see oli Covidi-eelselt," rääkis Eesti Panga ökonomist Gaili Grüning.