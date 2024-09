Saksamaa kehtestab ajutise kontrolli kõigil maismaapiiridel

Kontrollid algavad 16. septembril ja kestavad esialgu kuus kuud, teatas siseministeerium oma avalduses. "Me tugevdame sisejulgeolekut ja jätkame karmide meetmetega ebaseadusliku rände vastu," ütles Saksamaa siseminister Nancy Faeser.

Saksamaa valitsus on konsulteerinud peamise opositsioonipartei CDU-ga, et leida lahendusi rände vähendamiseks avaliku mure ja eelmise kuu surmava noarünnaku järel, mille sooritas Süüria varjupaigataotleja Solingeni linnas.

Möödunud nädalal võitis immigratsioonivastane AfD partei Tüüringi liidumaa valimised ja saavutas teise koha Saksimaal.

Faeseri Sotsiaaldemokraadid seisavad kahe nädala pärast silmitsi Brandenburgi liidumaa valimistega, kus partei valitseb koalitsioonis Roheliste ja Kristlik-Demokraatidega.

Saksamaa maismaapiirid ulatuvad enam kui 3700 kilomeetrini ja hõlmavad piire Taani, Hollandi, Belgia, Luksemburgi, Prantsusmaa, Šveitsi, Austria, Tšehhi ja Poolaga.

Austria siseminister Gerhard Karner ütles esmaspäeval ajalehele Bild, et tema riik ei võta vastu Saksamaa piiril tagasi lükatud migrante. "Manööverdamisruumi siin ei ole," ütles ta. "See on seadus. Olen andnud föderaalsele politseile korralduse, et tagasisaatmisi ei lubata."

Saksamaa kuulutas eelmisel aastal välja rangemad kontrollid oma maismaapiiridel Poola, Tšehhi ja Šveitsiga, vastuseks uute varjupaigataotluste arvu järsule tõusule.