ERR Saksa-Poola piiril: kriitikute sõnul ei lahenda piirikontroll Saksamaa probleeme

Saksamaa-Poola piiril on pistelist piirikontrolli tehtud juba alates eelmisest sügisest. Saksamaa valitsuse otsusega laieneb kontroll uuest nädalast ka riigi läänepoolsetele piiridele ja pole selge, kas ida pool muutub kontrollisõel senisest tihedamaks.

"See on selleks, et piirata ebaseaduslikku migratsiooni ja kaitsta islamistliku terrori ohu ja kuritegevuse eest," põhjendas Saksamaa siseminister Nancy Faeser.

Viimaseks tilgaks karikas oli islamistlik noarünnak paar nädalat tagasi, milles hukkus kolm inimest. Ühtlasi püüavad peavooluparteid tagasi võita populaarsust radikaalsematelt migratsioonivastastelt jõududelt.

Kriitikute sõnul ei lahenda piirikontrollid aga sügavamaid probleeme.

"Peab olema ühiskondlik arutelu, millist migratsiooni sakslased tahavad, ja sakslased peavad tundma, et neil on sõnaõigus selle üle, kes võib siia tulla ja jääda. Saksa poliitikud peavad tulema välja lahendustega, mis teenivad Saksamaa majandushuve, aga minimeerivad ka siia tulevate migrantide kulusid. Ja tuleb öelda, et teatud migratsioon ei toimi. Me peame seisma oma väärtuste eest samal ajal majanduse toetamisega," ütles mõttekoja Demokraatliku Strateegia Initsiatiiv juht Benjamin Tallis.

"Meil olid varem piirid, ma ei taha, et need tagasi tuleksid," kommenteeris Andrea.

"Põhimõtteliselt ei ole see hea idee, aga võib-olla praegusel hetkel vajalik," sõnas Sandro.

"Inimesed muutuvad (viimaste juhtumite tõttu) ettevaatlikumaks ja kardavad rohkem, nii et see on väga-väga keeruline küsimus," märkis Carola.

"Minu meelest on seda vaja teha. Saksamaa on nii palju inimesi vastu võtnud. Selle ühiskonna jaoks on taluvuspiir on ületatud," arvas Georg.

Piirijõgi Oder lahutab Poola Slubicet ja Saksa Frankfurti ja kuigi plakat lubab piirideta ühendust, siis ka väikestel teedel käib usin piirikontroll.

"Ma arvan, et piirid peaks ikka lahti jätma. Inimesed liiguvad ju edasi-tagasi," ütles Jakob.

"Liiga palju tuleb üle selliseid, kes ei peaks. Minu meelest," ütles Heike.

"Suitsud on sealpool odavamad. Kõik on odavam," sõnas Gianluca.

Poola poolt vaadates tähendavad sellised piirikontrollid ainult ebamugavusi ja probleeme.

"Inimeste jaoks, kes töötavad Teslas (Saksamaal), on see suur probleem," märkis Eva.

"Meiesuguste väikeste äride jaoks on see suur probleem. Kui kontroll algas, langes külaliste hulk poole võrra," tõdes Kamien.

Poola peaminister Donald Tusk on nimetanud sellist piirikontrolli tugevdamist vastuvõetamatuks.