Tartus tähistasid lugemishuvilised rahvusvahelist kirjaoskuse päeva

Nii mõnedki Tartu linna lapsed said vähemalt tunnikese oma koolipäevast veeta päikesepaiste käes Kaarsilla juures trepistikul lugedes.

Kirjanik Mika Keränen rääkis, et mitmed fännid tulid temaga ka juttu rääkima. "Ikka tore oli, põnevad küsimused olid noortel nagu alati. Näiteks, kui palju raamatuid kokku on müüdud. Lastele ma kunagi ei valeta, aga kindlasti ma sellest ajakirjandusele ei räägi, need on ärisaladused," sõnas Keränen.

Lugemistunnile tuli ka täiskasvanuid. Näiteks Piret võttis kaasa Eduard Vilde "Pisuhänna".

"Olen ainult tuntud lavastust näinud, nüüd võtsin kätte, et lugeda," sõnas Piret.

Piret ütles, et rahvaga koos oli teistmoodi lugeda. "On ikka, lapsed siin elevil ümber ja kes see praegu ikka toas tahabki lugeda, et see on rohkem sügise lugu," lausus ta.

Tartu linnaraamatukogu Tammelinna harukogu juhataja Luule Ahu loodab, et selline üritus aitab pärast pikka suve uuesti lugemisrõõmu meelde tuletada, sest laenutuste järgi tundub, et talvel loevad inimesed pisut rohkem. Samas on ka neid, kes just suvel lugemiseks aega leiavad.

"On inimesi, kes toovad kevadel raamatud ära ja ütlevad, et kohtume sügisel, aga samas on ka selliseid, kes just suvel tulevad ja ütlevad, et nüüd mul on aega lugeda. Pigem jah, talvel on rohkem aega lugeda, aga see suvel lugemine on ka siiski esindatud," rääkis Ahu.

"Kahjuks küll on see, et kui nad kasvavad suuremaks, siis jääb lugemist vähemaks, sest ka aega jääb vähemaks. Aga on palju lapsi, kes loevad rohkemgi kui vaja on. Näiteks meil oli suvelugemine ja üks laps luges 30 või 40 raamatut kolme kuuga ära," ütles Ahu.

Kirjanik Mika Keräneni sõnul ei tohiks leppida sellega, kui laps ei loe. "Ma arvan, et me ei tohi öelda niimoodi, et talle raamatud ei meeldi ja ongi nii. Tuleb leida need raamatud, mis meeldivad."