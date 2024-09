Tallinn investeerib järgmise nelja aastaga 100 miljonit ühistransporti

Tallinna eelarvestrateegia 2025–2028 näeb ette, et linn ostab 100 miljoni euro eest uus trolle, gaasibusse ja tramme. Teetöödest võetakse ette Peterburi tee, Liivalaia ja Lauteri tänav, strateegias on kirjas ka peatänava projekteerimine.

Tallinna linnavalitsus kiitis teisipäeval heaks Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2025–2028 ning pealinn kavatseb vaatamata keerulisemaks muutunud finantsoludele investeerida ambitsioonikalt ja palju, ütles linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Ossinovski sõnul on üks prioriteet ühistransport, kuhu investeeritakse uue veeremi soetamiseks 100 miljonit eurot. Kavas on välja vahetada praegune trollipark ehk osta uued trollid, samuti on linnal plaanis soetada uusi gaasibusse ja tramme.

Uusi tramme on vaja, sest üheks prioriteetseks teeobjektiks on Liivalaia ja Suur-Ameerika tänava rekonstrueerimine ning sinna rajatakse uue trammiliini jaoks ka uus rööbastee. Uus trammiliin peaks välja jõudma Kristiine ristmikuni, kuhu linn rajab ümberistumiskeskuse ning sinna peaksid kokku jõudma nii rongid, trammid, trollid, linnaliinide bussid kui ka maakonnaliinide bussid. Kogu selle ilu rajamiseks on riik Tallinnale eraldanud 40 miljoni euro eest Euroopa Liidu raha. Raha kasutamise taga on üheks tingimuseks, et objektid peavad valmis olema aastaks 2029.

Samuti on strateegias sees Pelguranna trammitee rajamine.

Ossinovski sõnul ongi eelarvestrateegias eelistatud tee-ehitusobjektid, mida rahastab Euroopa Liit, et nood nõutavaks ajaks valmis ehitada.

Teine suur objekt tee-ehituses on Peterburi tee, mille ehitus algab veel sel sügisel. Suur rekonstrueerimine on jagatud etappideks ning järgmised etapid neelavad Ossinovski sõnul kümneid miljoneid eurosid. "See on sajandi projekt selles tähenduses, et see tee on tänaseks peaaegu sajandi vastu pidanud," ütles Ossinovski.

Eelarvestrateegias on sees ka peatänava projekt, mis mõned aastad tagasi seisma pandi. Ossinovski sõnul hakatakse peatänavat järgmisel aastal projekteerima ning ehituseks peaks minema siis, kui Liivalaia tänava rekonstrueerimine on valmis ehk aastal 2029.

Uus objekt eelarvestrateegias on Lauteri tänava rekonstrueerimine koos Lembitu pargi ala uueksehitamisega. Ossinovski sõnul on võrguvaldajatel kavas Lauteri tänaval ulatuslikud rekonstrueerimistööd ning seega oli mõistlik nendega ühitada teeremonditööd.

Lisaks on kavas Endla ja Tulika tänava, Linnu tee, Rahumäe tee ja Nõmme keskuse teede rekonstrueerimine koos sademevee taristu rajamisega.

Kuhu hakatakse Euroopa Liidu raha abil rajama uusi jalgrattateid, pole veel lõplikke otsuseid tehtud, ütles Ossinovski.

Kõige rohkem raha läheb haridusobjektidele

Suurim osa investeeringute eelarvest läheb järgmisel neljal aastal haridusvõrku ehk kavas on ehitada uusi lasteaedasid ja koole ning renoveerida olemasolevaid.

Juba varem oli teada, et reaalkool ja Westholmi gümnaasium saavad juurdeehitised. Uus põhikool on kavas ehitada Lasnamäele Martsa tänavale; kesklinna koolikohtade puuduse leevendamiseks on kavas ehitada Pikaliiva põhikool.

Samuti on kavas ehitada kolm uut lasteaeda: Manufaktuuri lasteaed Põhja-Tallinnas, Hipodroomi lasteaed ja Piritale aadressil Lepiku tee 18.

Lisaks minnakse edasi koolivõrgu korrastamise ja koolihoonete tervikrenoveerimisega. Igal aastal on kavas renoveerida neli-viis lasteaeda, lõpule viiakse Hiiu kooli vana koolihoone renoveerimine ja juurdeehitus ning Karjamaa 18 koolihoone rekonstrueerimine. Samuti alustatakse huvikeskuse Kullo, Tallinna Heleni kooli ja Nõmme põhikooli uute hoonete ehitamist.

Kultuurivaldkonnas jõuab 2025. aastal lõpule Tallinna linnateatri uue kompleksi ehitus. Strateegiaperioodil jätkub botaanikaaia, linnamuuseumi ning loomaaia arendamine. Jätkub ka Tallinna filmilinnaku arendamine.

Spordivaldkonnas jätkub Kadrioru staadionikompleksi renoveerimine ning valmivad Euroopa 2025. aasta spordipealinna programmi raames rajatavad avalikud spordirajatised. Ühtlasi liigutakse edasi Varraku tänava olümpiamõõtmetes ujula rajamisega.

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas on märgitud, et jätkub Tallinna Haigla projekteerimine.

Linnamaastiku ja keskkonnahoiu valdkonna suuremad investeeringud on Putukaväila ja Klindipargi ning Järveotsa promenaadi rajamine. Kavas on Lembitu pargi terviklik rekonstrueerimine ja selle osana Ukraina aia rajamine, Pae pargi ja Harku järve rannaala korrastamine ning Vanalinna bastionivööndi rohealade arendamine.

Tallinna eelarvestrateegia läheb nüüd linnavolikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.