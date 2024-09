Saksamaa taastas piirikontrolli maismaapiiril Austriaga

Piirikontroll kehtis mõnda aega ka mullu ja võimaldas tabada ning tagasi saata 30 000 illegaalset immigranti. Nüüd on aga Austria teatanud, et tema Saksamaalt tagasipööratavaid immigrante vastu võtma ei hakka, nii et nende saatus jääbki esialgu segaseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme oma piire ja piirikontrolle Austria poolel massiivselt tugevdanud. Meil on piirikontroll Ungariga, Sloveeniaga, Tšehhi Vabariigiga ja Slovakkiaga ja kui ka Saksamaa piirikontrolli taastab, pole meil kurta midagi. Sellised meetmed mind üldse ei üllata, aga pean ka väga selgelt välja ütlema, et me ei võta vastu kedagi, kes illegaalselt piiriületuselt tabatud," ütles Austria siseminister Gerhard Karner.

Mitte kõik sakslased pole aga piirikontrolli taastamise ja illegaalsete immigrantide tagasisaatmisega rahul. On neidki, kelle sõnul on sisserändajad Saksa majandusele vajalikud, mistõttu ei peaks nende riiki pääsemist piirama.

Veel rohkem on aga neid, kelle meelest ähvardab ajutine piirikontroll nurjata kogu Schengeni leppe ning teha lõpu inimeste vabale liikumisele Euroopa Liidus.

"Piirikontrollide jätkumine ja pigem laiendamine ei üllata kahjuks enam kedagi, sest oleme möödunud kuudel harjunud, et selliseid kontrolle on korduvalt kehtestatud paljudel piiridel, kuigi ka Euroopa Kohus on need hukka mõistnud, kui seadusele mittevastavad, Austria piiril näiteks ja muidugi tekitab see küsimusi Euroopa Schengeni ala ja liikumisvabaduse kohta," ütles kodanikeühenduse Pro Asyl tegevuskavade korraldaja Wiebke Judith.

Saksamaa piirikontrolli taastamise ajendiks on hiljutine pussirünnak Solingeni linnas, kus mõrtsukaks osutus Süüriast pärit varjupaigataotleja.