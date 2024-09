Rein Sikk: vallavanema dresseerimine on imelihtne

Kuidas dresseerida vallavanemat? Või kuidas linnapea pea ikka kogukonna poole suunata? Just sellisel teemal kutsuti mind aasta eest rääkima Jõgeva kanti. Et mida oskab soovitada ilma ja inimesi näinud ajakirjanik. Jutuks oli, kuidas võimu aina reaalsete külade ja seltside probleemide juurde tuua. Arutelu oli põhjalik. Ja valmiski kava, kuidas vallavanemat taltsutada.

Selle arutelu järel olen Eestimaal liikudes enam tähele pannud, et nii mõneski paigas ei vaata vallavanemad kogu rahva poole. Ei tegutse kogu kogukonna huvides. Küll tahetakse kinni panna väikest kooli, sauna või rahvamaja. Küll upuvad külad pimedusse, sest kalli raha eest ehitatud tänavavalgustust ei lülitata sisse. Küll ei arvesta koolibussi ringid kooliskäijate elukohti.

Ja mis kõige hullem, tihtipeale jääb rahulolematutele mulje, et võim ei suhtle ega tahagi suhelda. Et võim on ülbe ja pirtsakas. Nii kuluksidki marjaks ära vallavanema dresseerimise kogemused.

Kõige tähtsam taltsutamise reegel tuleb nüüd: suhtlemine on hea, mittesuhtlemine ei ole hea. Seega kui sul on vallavanemale midagi öelda, palve esitada, soovitus-pretensioon anda või kui soovid ta silmi mõne teema osas avada, siis suhtle. Ära porise nurga taga, vaid suhtle, loo suhted.

Kui vallavanema ja vallarahva suusad risti lähevad, võetakse teinekord appi sotsiaalmeedia, eelkõige Facebook ja kirutakse seal võimu. Aga see on täiesti tühi vaev, ajab vaid närvid veel enam krussi. Esiteks ei tea Facebookis pahandaja, kas võim üldse su pahurat postitust loeb. Ja kui loebki, siis pole võimul mingit põhjust vastata. Kui tahad, et vallavanem su kirja ikka loeks, siis kirjuta talle otse. Ja lisa sama kiri ka valla üldaadressile, sest siis on valla võim kohustatud su kirjale vastama.

"Kindlasti tasub kutsuda vallavanem oma üritusele, oma seltsi, oma klubisse ja siis suurema seltskonnaga suhelda."

Aga veel lihtsam ja parem on vallavanemale otse helistamine. Ja otsesõnu asja ära rääkimine. Eriti julgetel kodanikel soovitan vallavanem näiteks külakõrtsi kohvitama kutsuda ja silmast silma suhelda. Kindlasti tasub kutsuda vallavanem oma üritusele, oma seltsi, oma klubisse ja siis suurema seltskonnaga suhelda. Peaasi on avalik suhtlus ikka avalikkuse ees, mitte vallamaja sees.

Kui aga tahad, et vallavanem toetaks su üritust, ettevõtmist või toimetamist, siis tee see nii eriline ja nii vägev, et selle toetamiseta vald kohe kuidagi hakkama ei saa. Mõnikord kulub selleks aasta. Mõnikord lausa kümnend, teavad rääkida tublid seltsid. Aga kui ikka hoolega pingutada, jõuab alati kätte päev, mil ka kõige kitsama valla rahakoti rauad väärt ettevõtmise jaoks avanevad. Kasvõi selleks, et võimukandjad saaksid hiljem kõlava häälega hüüda: meie tegime!

Loomulikult võib käredama meelega vallakodanikke tabada tungiv soov võtta maha vallavanem, kes vähe suhtleb. Kes arvestab vähe kogu avalikkuse huvidega. See on ka võimalik ja palju proovitud, aga tulem võib olla tuhm. Sest siis on vaja uut vallavanemat dresseerida, taas nullist alustada. Pealegi jääb alatihti vallavanemat vahetavast vallast pigem kehvake kui hää mulje.

Eriti hea uudis on see, et praegune aeg, mil kohalike valimisteni jääb vaid aasta, on dresseerimiseks ja oma soovide esitamiseks ülihea, sest eks taha vallavanem üldjuhul oma ametis jätkata. Just seetõttu on ta kindlasti avatum ja suurema suhtlussooviga. Soovib jätta head muljet.

Seega on tähtis just nüüd välja tulla oma kogukondlike soovidega. Et kas midagi ehitada, korda teha, mitte sulgeda, ära korraldada ja nii edasi. Kindel on, et valimiste eel soovib võim enama positiivsega silma jääda. Ja sellel teel saavad kogukonnad nüüd võimule appi tulla.

Kes tahab dresseerimise või taltsutamise teemal enam teada saada, võtku pihku raamat nimega "Väike prints". Leidku sealt lugu sellest, kuis prints kohtus rebasega ja lõi suhted. Just seda, suhete loomist ju üks dresseerimine või taltsutamine tähendabki. Ja on kasutatav kõikjal, ka Eestimaa külades, valdades, linnades.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil [email protected]. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.