Indrek Halliste: laste turvalisus koolibussis pole kaubeldav

Eestis räägime sageli, eriti enne valimisi, et tahame edendada ühistransporti ja lastele tuleb tagada ohutu koolitee. Hiljutised koolibusside kontrollid Lääne-Virumaal ja Saaremaal näitasid aga, et nõuete mittetäitmist võib esineda isegi kõigil maakonna õpilasliinidel.

Probleemi algpõhjustele oleme korduvalt omavalitsuste tähelepanu juhtinud ja Autoettevõtete Liit on meiega ühel nõul, et õpilastranspordi hangetes ja koolide-lasteaedade tellimusvedudes tuleb seadustada miinimumnõuded turvalisusele ja kvaliteedile. Senimaani ei ole meie soovitusi arvesse võetud ja nii on Eesti omavalitsuste kooliliinide hangetel ja väiksematel õpilaste tellimussõitudel endiselt valdav "odavaim pakkumine võidab" mentaliteet.

Tegelikult peaksid lastevedude nõuded olema oluliselt rangemad kui tavalistel liinivedudel. Üks põhjus selleks on, et lapsed on meie tulevik, aga põhiprobleem seisneb siiski selles, et lapsed ei taju ohtusid ja riske nii nagu täiskasvanud ning nende fookus ja tähelepanu on väga tihti hoopis kõrvaltegevustel.

Seetõttu on turvalisusele ja ohutusele tähelepanu pööramine väga oluline teema. On ju vanemad usaldanud oma laste transpordi võõrastesse kätesse ning kõik tahavad, et lapsed jõuaksid punktist A punkti B elusalt ja tervelt.

Ohtlik kokkuhoid lastetranspordi arvelt on saanud normiks

Tavaliselt konkureerivad bussiettevõtted omavalitsuste hangetel ning koolide-lasteaedade hinnapäringutes odavaima maksumuse alusel. Sealjuures mõne vedaja pakkumine võib olla turuhinnast isegi kuni poole odavam, mis peaks koheselt tekitama küsimuse, et kuidas see on võimalik ja mille arvelt tuleb hinnavõit. Milliseid järeleandmisi turvalisuse nõuete täitmisel nende madalaimate hinnapakkumistega tehakse? Milline on teenuseosutaja bussipargi seisukord ja selle korrasolekut tõendavad dokumendid ning kas bussijuht on kehtiva pädevustunnistusega?

Madalamat hinda taga ajades jäetakse kohalikes omavalitsustes ning nende hallatavates haridusasutustes bussihangete korraldamisel sageli elementaarsetele ohutusreeglitele tähelepanu pööramata. Just selle tõttu oleme jõudnud Lääne-Viru ja Saaremaa koolibusside kontrolli käigus tuvastatud situatsiooni.

Jah, äpardusi või õnnetusi juhtub kõigil, sest liiklusest, inimfaktorist ja tehnikast tulenevaid riske päris nulltasemeni viia ei ole võimalik, aga võimalik on ennetada ja viia riskid miinimumini, kui näha natukene vaeva sellega, et jälgida turvalisuse reeglite ja standardite täitmist alates hinnapäringu või tellimuse tegemise hetkest. Hiljem, teenuse osutamise ajal, on seda teha juba liiga hilja.

Paraku on omavalitsustes kõigi bussitranspordi hankijate jaoks üks ja ainus kriteerium õpilastranspordi valikul hind ja ühtki teist kriteeriumit ei seata. Seetõttu tekib küsimus, kas kõik need transpordi tellijad on teadlikud, et sellega lubaksid nad koolibussi rooli ka juhi, kelle dokumendid on aegunud või kel sootuks puudub kvalifikatsioon.

Ühel Virumaa koolibussil puudus tehnoülevaatus ning kuus neist saadeti erakorralisse kontrolli. Osal bussidest ei töötanud turvavööd, avariiväljapääsud olid blokeeritud, tulekustutid puudusid või olid aegunud. Kõnekas on ka fakt, et üks juhtidest jättis kontrolli nähes lapsed lihtsalt vedamata. Ka Saaremaa koolibusside kontrollis avastati 14 bussil igaühel mingeid puudusi. Kõik need näited pärinevad nii-öelda nõuetekohaselt korraldatud hangetest. Traagiline, kuid seekord veel ilma tagajärgedeta.

Vastutavad ka õpetajad ja lapsevanemad

Kuna peagi on algamas ekskursioonide ja väljasõitude aeg, juhin tähelepanu, et täielikult kontrollimata valdkond on koolide ja lasteaedade tellimusveod. Otsustusõigus on puhtalt klassijuhatajatel ja lapsevanematel, kuid kas nemad kasutavad oma õigust nõuda turvalist transporti lastele või on siingi otsustavaks puhtalt hind?

Kui võtta bussitransporditurult pakkumisi, on hinnakäärid tihti kahe- kuni kolmekordsed, mis peaks olema ohumärk, ning siis tuleb pakkujailt hakata küsimusi küsima. Kas sel firmal on ette näidata kõigile turvalisuse nõuetele vastavat bussi? Kas see sisaldab sõiduki tehnilise korrasoleku garantiid, kvaliteetset lastesõbralikku teenust ja ausalt makstud makse? Sest kui tellija seda ei küsi, võib kergesti nii jäädagi.

Just lapsevanemad ja klassijuhatajad peaksid olema need, kes ohutuse kohta küsimusi esitamata ja teenuse kvaliteedile tähelepanu pööramata ei peaks andma oma nõusolekut, et odavaima turuhinnaga pakkuja bussi mahutatakse 50 õpilast hinnaga üks euro lapse kohta, samal ajal kui teiste pakkujate hind on vahemikus 1,50 kuni 2 eurot lapse kohta. Tihti otsustab õpilaste väljasõidu transpordi kõige aktiivsem lapsevanem, kes on valmis ostma endale espresso macchiato't hinnaga 3,5 eurot, kuid klassi väljasõiduks otsib ta välja madalaima hinnaga teenuseosutaja ilma muid küsimusi esitamata. Kas teadmatusest?

Lääne-Viru ja Saaremaa näidetest on oluline õppida. Seetõttu paneme tellijatele ja hangete läbiviijatele südamele, et põhimõte "usalda, aga kontrolli" on kõige alus. Isegi kui teile on oluline hind, peab igal juhul nõudma hinnapakkumist tegevalt bussifirmalt teenusele ohutus- ja kvaliteedigarantiisid. Kooli- ja lasteaialaste vedamine riigi, kohaliku omavalitsuse või lapsevanema raha eest peab toimuma mitte ainult lähtuvalt hinnast, vaid ka vastama kõigile turvalisus- ja kvaliteedinõuetele.

Paljudes teistes Euroopa riikides tehakse ühistranspordi turvalisuse ja kvaliteedi osas riigi ja omavalitsuste tasandil kõrgemat kontrolli, seal on ka järelevalvesüsteemid üles ehitatud teisiti. Näiteks Rootsis ja Saksamaal peavad koolibusside hanked arvestama turvanõudeid, sõidukite vanust, juhi koolitust ja teeninduse kvaliteeti. Samuti on tellijad teadlikud oma rollist ja vastutusest.

Eestis vajab selline lähenemine juurutamist, mistõttu tasuks meie riigil ja omavalitsustel teiste riikide kogemust uurida ja sellest õppida. Meil saadakse probleemidest aru ainult sõnades, aga tegusid nende lahendamiseks ei tehta. Kõik algab mõtteviisist, lapsevanema ja omavalitsuse mõtteviisist ning suhtumisest, et odavaim hind ei taga üldjuhul ei turvalisust ega kvaliteeti.

Soovitused olukorra parandamiseks

November toob kaasa kohalike omavalitsuste valimised ning see on aeg, mil kohalikud omavalitsused ja õppeasutused saavad oma prioriteete ümber hinnata. Eestis ei ole vaja uusi seadusi, vaid piisab sellest, et tellijad ja transpordiettevõtted teadvustaksid teenuse kvaliteedi ja ohutuse olulisust.

Soovitan koolibussihangete korraldajatel ja busside tellijatel:

Loobuda bussihangete läbiviimisel ainult madalaima hinna nõudest. Lisada ühistranspordi hangete ja hinnapakkumiste nõuetesse kvaliteedi ja ohutuse miinimumnõuded. Muuta lasteaialaste ja kooliõpilaste transportimisel nõuded karmimaks. Endiselt on liiga palju hankeid, kus ainsaks nõudeks on tehnoülevaatuse olemasolu. Karmimad nõuded koolibusside tehnilisele seisukorrale. Bussidele, eriti aga koolibussidele tuleks kehtestada nõuded vanuse ja tehnilise seisukorra kohta ning jälgida regulaarselt nende täitmist. Lisaks peaks koolilaste vedusid teostatavatel bussidel peavad olema alkolukud. Reaalseid rikkumisi peaks trahvima rangelt ning määrata lepingus võimalus see enne lõpptähtaega üles öelda. Kümneaastane hangetel osalemise keeld firmadele, millel on raskeid rikkumisi. Kehtestada motiveerivalt pikk hangetel osalemise keeld bussifirmadele, millel on kontrollide käigus tuvastatud raskeid rikkumisi (hooldamata ja ohtlikud bussid, mis on kontrolli käigus saadetud erakorralisse kontrolli, kutsetunnistuseta ja aegunud dokumentidega bussijuhid jne). Raske rikkumisena võrdsustada ka bussijuhtide alkoholijoobe juhtumid. Karistused rikkumiste eest olgu praegusega võrreldes rangemad. Kui buss sõidab ette ja see ei ole korras. Kui ilmneb, et ette tellitud buss ei vasta kriteeriumitele (rehvid kulunud, turvavöösid pole), siis tasub sõitu mitte alustada, vaid võtta bussifirmaga ühendust ja lasta saata uus buss. Kogukonna kontroll oma piirkonna busside üle tagab, et piirkonna teedel sõidavad korras bussid. Kasuta oma piirkonna usaldusväärset ettevõtjat. Kohaliku omavalitsuse ametnik on tihti ka sama piirkonna lapsevanem. Kasutades oma kogukonna jaoks oma piirkonna inimeste teenuseid tagatakse kontroll selle üle, mis on bussijuhi keskmine palk ettevõttes ja vähendatakse ümbrikupalga võimalust.

Laste turvalisusega riskimine peab lõppema ning siin ei tohiks olla kohta järeleandmisteks. Ühistransport ei tohi olla valdkond, kus odavaim lahendus võidab kvaliteeti ja ohutust. Laste turvalisus koolibussis pole kaubeldav.