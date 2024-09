Euroopa Kohus: Ungari toiduainete hinnalagi rikkus EL-i reegleid

Veebruarist 2022 kuni juulini 2023 kehtinud valitsuse määrus sundis jaemüüjaid pakkuma teatud põhitoiduaineid kindlaksmääratud hindadega. Meetme eesmärk oli ohjeldada ülikiiret inflatsiooni.

Euroopa Kohtu esialgse otsuse kohaselt on meede vastuolus EL-i ühtse põllumajandusturu reeglitega.

"Määrus õõnestab ausat konkurentsi ega ole proportsionaalne Ungari valitsuse väidetava eesmärgiga võidelda inflatsiooni vastu ja kaitsta ebasoodsas olukorras olevaid tarbijaid," teatas kohus avalduses.

Ungari kohus palus Euroopa Kohtul sekkuda pärast seda, kui Austria jaemüüja SPAR vaidlustas trahvi, mis määrati, kui üks tema kauplustest ei varustanud nõutud koguses hinnapiiranguga tooteid.

SPAR-i Ungari haru tervitas esialgset otsust.

"Usume, et Ungari kohtud viivad meie sajad pooleliolevad kohtuasjad lõpuni Euroopa Kohtu tõlgendusest lähtudes," ütles ettevõte AFP-le saadetud avalduses.

Ungari valitsus kritiseeris Euroopa Kohtu otsust, öeldes, et see on vastuolus tarbijate huvidega.

"Brüssel on hinnakõrgendajate poolel ja nendele hinnakõrgendajatele pole miski püha," ütles rahvamajanduse minister Marton Nagy avalduses.