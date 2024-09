ERR Brüsselis: EL-i eesistuja Ungari ei pea Ukraina aitamist tähtsaks teemaks

Esimesel Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Ungari eesistumise alguses tutvustas Ungari oma prioriteete.

"Meie eesistumise kõige tähtsam prioriteet on Euroopa konkurentsivõime tõstmine. Me keskendume ka Euroopa Liidu laienemisele ja loodame aidata kõikidel kandidaatriikidel teha edusamme meie eesistumise ajal," loetles Ungari Euroopa Liidu asjade minister Janos Boka.

Ungaril on Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigina veel eesmärke, näiteks Euroopa demograafiliste muredega tegelemine, aga Ukraina toetamine ei ole üks neist. Teistele liikmesriikidele on see siiski esmatähtis.

"Ma arvan, et Ungari programmis on häid asju: keskendumine konkurentsivõimele, ebaseadusliku migratsiooni piiramine. Aga ma ütlen kindlalt, et me tahame palju selgemat seisukohta Ukraina aitamisel ja see on Euroopa Liidu jaoks eksistentsiaalne mure," sõnas Rootsi Euroopa Liidu asjade minister Jessica Rosencrantz.

"Talv on saabumas. Venemaa ründab pidevalt kriitilist taristut, elektrivõrku. Toetus Ukraina energeetikamurede lahendamiseks on eriti tähtis. Seda arutame järgmisel Euroopa Ülemkogul ja sellest räägime ka praegu," ütles Poola Euroopa Liidu asjade minister Adam Szlapka.

Samas pole selge, kui palju Ungari eesistumine Euroopa Liidu tuge Ukrainale piirab. Kas Euroopa Liit kehtestab Venemaale täiendavaid sanktsioone veel sügisel või ootavad Ukrainat toetavad liikmesriigid uue aasta algust?

"Ungari eesistumine on juba poole peal, nii et on oluline märkida, et vähem kui 100 päeva pärast, 99 päeva pärast, algab Poola eesistumine ja siis võtab Poola Euroopa Liidu nõukogus juhtrolli. Meie jaoks on kõige tähtsam teema muidugi julgeolek," ütles Adam Szlapka.