Aivar Sõerd: omakapitalimaks on sama halb plaan kui kasumimaks

Ei imestaks, kui selguks, et ettevõtete varamaks on sama halb plaan kui kasumi maksustamine või palgafondi maksustamine, rääkis Vikerraadio hommikusaates riigikogu rahanduskomisjoni liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd (Reformierakond).

Ettevõtete varamaks, mida valitsus kaalub alternatiivina ettevõtete kasumi maksustamisele, et eelarvetasakaalu parandada, on toores ja läbimõtlemata plaan, ütles Sõerd. "Ei imestaks, kui selguks, et see omakapitalimaks on sama halb plaan kui kasumi maksustamine või palgafondi maksustamine," lisas ta.

"Ei ole nii lihtne, et võtame bilansist rea "Varad kokku". Takerdume kohe detailidesse: kuidas teha kontsernide puhul, kuidas vältida topeltmaksustamist," selgitas Sõerd ettevõtete bilansipõhise maksustamise keerukust. "Ettevõtted on juba viidanud, et suurtes ettevõtetes on tootmine, laomajandus ja müük jaotatud eri ettevõtete bilansside vahel."

"Praegu on maksukohustus edasi lükatud kasumi teenimise hetkelt selle jaotamise hetkele," ütles Sõerd. "Aga nüüd toome maksustamise investeeringute tegemise staadiumisse, maksustame juba ette varasid, mis pole veel tulu tooma hakanud."

Sõerd tõdes, et kui varasid maksustada, siis saab neid varasid alla hinnata, omakapitali vähendada, aga hullem on, et kapital ju liigub vabalt.

"Kui oleme varem rääkinud, et oleme start-up'ide keskus või tahame ettevõtete peakontoreid siia tuua, siis see kõik töötab vastu ideele, et Eesti võiks olla soodne koht investeeringute tegemiseks," oli Sõerd varamaksu idee suhtes kriitiline.

"Kui arusaamatuse aspekt on maksusüsteemis, siis välisinvestorid ei vaata sellele hästi," ütles Sõerd.

Sõerd lisas, et kogu ettevõtlusvaldkonna suhtes jaotuks võimalik varamaks väga ebaühtlaselt kapitalimahukate ettevõtete kahjuks.

"Veel üks aspekt – riigile kuuluvad ja dividende maksvad ettevõtted: Tallinna Sadam, Eesti Energia, Elering," märkis Sõerd. "Nende taristu läheb ju maksu alla ja selle täiendava maksukohustuse arvel väheneb ju riigi omanikutulu."

Valitsus arutas maksu- ja eelarveküsimusi neljapäeval hilisõhtuni, kuid otsuseni ei jõudnud ja jätkab arutelu järgmisel nädalal.